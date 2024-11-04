Pelin Sönmez Dizi Dünyasından Uzaklaşıyor

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Oyunculuk kariyeri ile tanınan Akasya durağı dizisindeki Dilek rolüyle hafızalara kazınan Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. Sık sık yurtdışında kaldığını dile getiren Sönmez, Türkiye'de dizilerde çalışma hayatının çok yoğun ve ağır olduğunu bu nedenle dizilerde olmak istemediğini söyledi.

Bir çok projede yer alan Sönmez, sosyal medya üzerinden sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiğini bazen de sinema filmlerinde yer aldığını ifade etti. Türkiye'deki dizi sektörünün çok ağır şartlar altında çalıştığını söyleyen Sönmez "Bu nedenle dizilerde olmak istemiyorum. Gelen sinema filmi tekliflerini değerlendiriyorum. Sosyal medya üzerinden seyircilerim ile buluşmak istiyorum. Hayvan sağlığı üzerine programlar yapacağım" dedi. - İSTANBUL