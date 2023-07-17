Pelin Sönmez, işadamı Cem Candar'dan boşandı - Son Dakika
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Pelin Sönmez, işadamı Cem Candar'dan boşandı

18.07.2023 11:28

Oyuncu Pelin Sönmez'in, işadamı Cem Candar'dan boşandığı ortaya çıktı. Pelin Sönmez, Eylül'de vizyona girecek olan Bulanık adlı gerilim filminin de başrolünde yer alacak.

Yıllar önce yayınlanan Akasya Durağı'ndaki "Dilek" rolüyle tanınan Pelin Sönmez, özel hayatıyla gündem oldu. Oyuncu Pelin Sönmez'in işadamı Cem Candar'dan boşandığı ortaya çıktı. Pelin Sönmez, Eylül'de vizyona girecek olan Bulanık adlı gerilim filminin de başrolünde yer alacak.

GİZLİLİK KARARI ALDIRDILAR

Oyuncu Pelin Sönmez ile Cem Candar 2018 yılında evlenmişti. Gözlerden uzak bir hayat süren çiftin uzun süre önce boşandığı öğrenildi. Gizlilik kararı alınan davada taraflar tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayrıldı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sönmez, sık sık değişimi haberleriyle de adından söz ettiriyor.

Akasya Durağı'ndaki rolüyle tanınan Pelin Sönmez, 5 yıllık eşinden boşandı
Akasya Durağı'ndaki rolüyle tanınan Pelin Sönmez, 5 yıllık eşinden boşandı
Akasya Durağı'ndaki rolüyle tanınan Pelin Sönmez, 5 yıllık eşinden boşandı
Akasya Durağı'ndaki rolüyle tanınan Pelin Sönmez, 5 yıllık eşinden boşandı
Akasya Durağı'ndaki rolüyle tanınan Pelin Sönmez, 5 yıllık eşinden boşandı
Kaynak: İHA
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Pelin Sönmez, Eylül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pelin Sönmez, işadamı Cem Candar'dan boşandı - Son Dakika


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