Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi - Son Dakika
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Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi

Pınar Altuğ\'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal\'ın oğlu Yaman\'la görüntülendi

Oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman, önceki gün Göcek'te görüntülendi. Basın mensuplarını görünce panikleyen ikili, ''Yeni tanıştık'' demekle yetindi.

08.07.2024 11:09
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Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin 15 yaşındaki kızları Su, büyüdü. Güzelliğiyle annesine benzetilen Su, önceki gün Mustafa Sandal'ın büyük oğluyla görüntülendi.

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Posta'da yer alan habere göre; Mustafa Sandal'ın 15 yaşındaki oğlu Yaman ile Atacan çiftinin kızları Su, önceki akşam Alaçatı sokaklarında görüntülendi. Karşılarında basın mensuplarını görünce şaşkına gören ikili, yeni tanıştıklarını belirterek "İlk defa birlikte fotoğrafımız çekiliyor" dedi. Genç çift, Mustafa Sandal'ın konserinde de birlikte eğlendi.

Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi

Mustafa Sandal, Pınar Altuğ, Göcek, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • kuzeyli baba: Annesinin izinden gidiyor maşallah 22 1 Yanıtla
    Bekir Boylu: he he kuzeyli, he 0 10
  • Yakup Becerikli: Annesini aratmaz 13 0 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz: Zengin yapınca zevk fakir yapınca suç 7 0 Yanıtla
  • Murat Çevre: Günün en güzel haberi Çok ta şeydi yaniii 0 0 Yanıtla
  • celal doğan: Ozaman evlenirlerse su sandal olucak ?? 0 0 Yanıtla

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