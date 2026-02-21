Pınar Altuğ\'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

Pınar Altuğ Atacan, eşi Yağmur Atacan ve kızları Su Atacan ile kameraların karşısına geçti. "Su'yu Kim Daha İyi Tanıyor?" videosunda aile, eğlenceli diyaloglarıyla takipçilerini tebessüm ettirdi. Geçen haftalarda evini 108 milyon TL'ye sattığı iddia edilmişti. Altuğ'un evi bu sefer örümcek konusuyla yeniden gündem oldu.

'EVİMİZDEN İKİ TANE ÖRÜMCEK ÇIKTI'

Videoda Pınar Altuğ, evlerinde örümcek çıktığını açıkladı. Kızı Su, "Evimizden iki tane örümcek çıktı. Birisi yatağımda çıktı." diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Pınar Altuğ ise gülerek, "Kızım, doğanın içinde yaşıyoruz, napalım?" diyerek durumu esprili bir şekilde açıkladı.

Samimi ve doğal aile anları, izleyenlere hem eğlenceli hem de sürpriz dolu bir an yaşattı.

CAM TAVANLI EVİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

"Çocuklar Duymasın" dizisindeki Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, bu kez oyunculuğuyla değil eviyle gündeme geldi. Sosyal medyada sık paylaşım yapan Altuğ'un cam tavanlı bölümü, kısa sürede takipçilerin ilgisini çekti.

Evin cam tavanlı alanı, gün ışığını doğrudan içeri alarak ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşturuyor. Açık tonların hâkim olduğu dekorasyon, modern ve sade çizgileriyle de beğeni topladı.

Sosyal medyada Pınar Altuğ'un evi için "çok ferah", "en güzel ünlü evi", "ışıl ışıl" ve "insanın içini açıyor" gibi yorumlar yapıldı. Cam tavan detayı ise takipçilerin favorisi oldu.

BEBEK'TEKİ EVİNİ SATTI İDDİASI

Pınar Altuğ'un panoramik deniz manzaralı Bebek'teki eviyle ilgili önceki dönemlerde de satış söylentileri çıkmış, alıcı bulamayınca evin kiraya verildiği öne sürülmüştü.

Son olarak, apartman dairesinin 2,5 milyon dolara (güncel kurla yaklaşık 108 milyon TL) satıldığı iddiaları gündeme geldi. Ancak Altuğ, sosyal medya hesabından bu haberleri yalanlayarak açıklama yaptı.

Eşi Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Altuğ, "Uydurulan haberlerde bugün" notunu paylaşarak, evin satılmadığını ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Pınar Altuğ ayrıca, ilgilenen kişiler olsa da satış gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Birileri evle ilgilendi ama satış olmadı" dedi.