Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

Pınar Altuğ\'un milyon liralık evinden örümcek çıktı
21.02.2026 11:07
Pınar Altuğ\'un milyon liralık evinden örümcek çıktı
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, eşi ve kızıyla çektiği videoda evlerinden çıkan örümcekleri anlattı. Samimi itirafları izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Pınar Altuğ Atacan, eşi Yağmur Atacan ve kızları Su Atacan ile kameraların karşısına geçti. "Su'yu Kim Daha İyi Tanıyor?" videosunda aile, eğlenceli diyaloglarıyla takipçilerini tebessüm ettirdi. Geçen haftalarda evini 108 milyon TL'ye sattığı iddia edilmişti. Altuğ'un evi bu sefer örümcek konusuyla yeniden gündem oldu.

'EVİMİZDEN İKİ TANE ÖRÜMCEK ÇIKTI'

Videoda Pınar Altuğ, evlerinde örümcek çıktığını açıkladı. Kızı Su, "Evimizden iki tane örümcek çıktı. Birisi yatağımda çıktı." diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Pınar Altuğ ise gülerek, "Kızım, doğanın içinde yaşıyoruz, napalım?" diyerek durumu esprili bir şekilde açıkladı.

Samimi ve doğal aile anları, izleyenlere hem eğlenceli hem de sürpriz dolu bir an yaşattı.

CAM TAVANLI EVİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

"Çocuklar Duymasın" dizisindeki Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, bu kez oyunculuğuyla değil eviyle gündeme geldi. Sosyal medyada sık paylaşım yapan Altuğ'un cam tavanlı bölümü, kısa sürede takipçilerin ilgisini çekti.

Evin cam tavanlı alanı, gün ışığını doğrudan içeri alarak ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşturuyor. Açık tonların hâkim olduğu dekorasyon, modern ve sade çizgileriyle de beğeni topladı.

Sosyal medyada Pınar Altuğ'un evi için "çok ferah", "en güzel ünlü evi", "ışıl ışıl" ve "insanın içini açıyor" gibi yorumlar yapıldı. Cam tavan detayı ise takipçilerin favorisi oldu.

BEBEK'TEKİ EVİNİ SATTI İDDİASI

Pınar Altuğ'un panoramik deniz manzaralı Bebek'teki eviyle ilgili önceki dönemlerde de satış söylentileri çıkmış, alıcı bulamayınca evin kiraya verildiği öne sürülmüştü.

Son olarak, apartman dairesinin 2,5 milyon dolara (güncel kurla yaklaşık 108 milyon TL) satıldığı iddiaları gündeme geldi. Ancak Altuğ, sosyal medya hesabından bu haberleri yalanlayarak açıklama yaptı.

Eşi Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Altuğ, "Uydurulan haberlerde bugün" notunu paylaşarak, evin satılmadığını ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Pınar Altuğ ayrıca, ilgilenen kişiler olsa da satış gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Birileri evle ilgilendi ama satış olmadı" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • hk123456 hk123456:
    Örümcek diyip geçmeyin çok önemli bir haber yapmışlar... tebrikler 4 0 Yanıtla
  • Hakan Uman Hakan Uman:
    altı üstü iki tane örümcek çıktı ya başka bişey çıkmamışmı o yatakta şimdi . 0 0 Yanıtla
  • Hakan Uman Hakan Uman:
    iki örümcek çıkmış yatakta piton yılanından korkmayan örümcekten korkmuş. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:14
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet'te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
01:50
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
