Pınar Altuğ'un kızı Su yuvadan uçtu! 6 bavulla Londra'ya yerleşti - Son Dakika
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Pınar Altuğ'un kızı Su yuvadan uçtu! 6 bavulla Londra'ya yerleşti

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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın 17 yaşındaki kızları Su Atacan, lise eğitiminin ardından üniversite için İngiltere'yi tercih etti. Ailesiyle birlikte Londra'ya giden Su Atacan, altı bavulla kalacağı yere yerleşirken kızının üniversite eğitimi için Londra'ya yerleşmesinin ardından Pınar Altuğ da yolculuk sürecinden kareleri paylaştı. Altuğ, kızına "Yolun açık olsun güzel bebeğim" sözleriyle seslendi.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın 2009 yılında dünyaya gelen kızları Su Atacan, eğitim hayatında yeni bir döneme başladı. Haziran ayında liseden mezun olan Su, üniversite eğitimi için rotasını İngiltere'nin başkenti Londra'ya çevirdi.

6 BAVULLA LONDRA'YA GİTTİ

Üniversite eğitimi boyunca ailesinden ayrı yaşayacak olan Su Atacan, Londra yolculuğuna yaklaşık altı bavulla çıktı. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan da kızlarını bu önemli gününde yalnız bırakmadı. Ünlü çift, Su ile birlikte Londra'ya giderek yerleşmesine yardımcı oldu.

YENİ HAYATINA İLK ADIMINI ATTI

Londra'da kalacağı odaya yerleşen Su Atacan, böylece üniversite hayatına ve ailesinden ayrı yaşayacağı yeni dönemine ilk adımını attı. Kızının üniversite eğitimi için Londra'ya gitmesiyle duygusal anlar yaşayan Pınar Altuğ, yolculuktan kareleri takipçileriyle paylaştı. Altuğ, yeni hayatına adım atan kızına "Yolun açık olsun güzel bebeğim" sözleriyle seslendi.

"YOLUN AÇIK OLSUN KIZIM"

Kızının evden ayrılması üzerine Yağmur Atacan da duygularını yaptığı paylaşımla dile getirdi. Atacan, Su'nun artık kendi sorumluluklarını üstleneceği yeni bir döneme başladığını belirterek kızına "Yolun açık olsun kızım, seni çok seviyorum" sözleriyle seslendi.

Yağmur AtacanPınar AltuğİngiltereMagazinLondraSon Dakika

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    Yorumlar (11)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Hayirli olsun iyi yapmış Türkiye yaşanmaz hale geldi kaçan kurtulur 30 6 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    ne pınarı severim nede kızını...ülkesinden para kazanırlar gider hep yurt dışında harcarlar...eğitimlerini orda görürler atatürkçü geçinirler 5 11 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Sevme onlarda seni sevmiyor gereksiz 0 0
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    A harfini büyük yazıcaksın Aykut... 0 0
  • bnergiz75 bnergiz75:
    habere bak ya nekadar önemli 4 10 Yanıtla
  • Fatma BALCI Fatma BALCI:
    Vatan terkedilmez kurtarılır filistin için örnek alın biraz 2 11 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Fatoş Taliban seni çağiriyor gitsene 0 0
  • 27kadir2763 27kadir2763:
    çok önemli haber bende ve benim gibi meraklılar bu haberi bekliyorduk. 4 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Pınar Altuğ'un kızı Su yuvadan uçtu! 6 bavulla Londra'ya yerleşti - Son Dakika
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