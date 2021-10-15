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Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi - Son Dakika

Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi

15.10.2021 09:26

Pink Floyd'un solisti ve baş gitaristi George Rager Waters, 78 yaşında beşinci kez nikah masasına oturdu. Waters, evlilik haberini da sosyal medya hesabından paylaştığı romantik pozlarla duyurdu.

İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, bir süredir birlikte olduğu Kamilah Chavis ile evlendi. 78 yaşındaki müzisyen, 2010 yılında New York'taki 16,2 milyon dolara satın aldığı malikanesinde dünyaevine girdi.

5. KEZ EVLENDİ

Çift, ilk olarak 2019 yılında gerçekleştirilen Venedik Film Festivali'nde birlikte görüntülenmişti. Evlenen müzisyen, sosyal medya hesabından gelinlik ve damatlıkla çektirdikleri pozları paylaşarak "Çok mutluyum" dedi.

Pink Floyd'un solisti Waters daha önce dört defa evlenmişti.

İşte çiftin mutluluk pozları...

Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi
Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi
Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi
Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi
Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi
Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi

Roger Waters, Pink Floyd, New York, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi - Son Dakika
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