Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi

İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, bir süredir birlikte olduğu Kamilah Chavis ile evlendi. 78 yaşındaki müzisyen, 2010 yılında New York'taki 16,2 milyon dolara satın aldığı malikanesinde dünyaevine girdi.

5. KEZ EVLENDİ

Çift, ilk olarak 2019 yılında gerçekleştirilen Venedik Film Festivali'nde birlikte görüntülenmişti. Evlenen müzisyen, sosyal medya hesabından gelinlik ve damatlıkla çektirdikleri pozları paylaşarak "Çok mutluyum" dedi.

Pink Floyd'un solisti Waters daha önce dört defa evlenmişti.

İşte çiftin mutluluk pozları...