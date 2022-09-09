Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı! Özlem Güneş sahnesine gelen kadının eşini aldattığını görünce renkli hayatını terk edip tesettüre girdi - Son Dakika
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Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı! Özlem Güneş sahnesine gelen kadının eşini aldattığını görünce renkli hayatını terk edip tesettüre girdi

09.09.2022 16:22

Popstar yarışmasıyla ünlü olan, daha sonra da şarkıcılık yapan Özlem Güneş, sahnesine gelen bir kadının kocasını aldatmasına şahit olunca renkli hayatını bırakarak tesettüre girdi. Güneş, verdiği karardan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. işte detaylar...

Türkiye'de bir döneme damga vuran Popstar yarışmasının yarışmacılarının son halleri ve özel hayatlarıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Son olarak Popstar yarışmasında ismini duyuran Özlem Güneş'in hayat yolculuğu çok ilgi gördü. Özlem, katıldığı bir programda Popstar Alaturka macerasını ve tesettüre girme hikâyesini anlattı.

"OLDUĞUMDAM FARKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR"

Özlem Güneş yarışmada kendisini olduğundan farklı göstermeye çalıştıklarını belirterek "Sanatçı olacaksın neden dekolte giymiyorsun?" denildiğini söyledi. Eski yarışmacı 8. haftada yapımcının kulisine gidip elenmek istediğini de açıkladı.

Popstar yarışmasıyla ünlenen Özlem, sahnesine gelen kadının tek sözüyle şarkıcılığı bırakıp tesettüre girdi

TEK KELİMEYLE SAHNEYİ BIRAKTI

Yarışmadan elendikten sonra sahnelere devam eden Özlem bir süre sonra dini araştırmaya başladığını söyledi. Sahnesine gelen bir kadının eşini aldattığını öğrenen yarışmacı o günden sonra bir daha da sahneye çıkmadığını da sözlerine ekledi. Özlem Güneş açıklamasında "Dönüm noktam sahnede oldu. Her akşam gelen çift var, yanlarına gittim. Telefon konuşmasını duydum o sırada çok etkilendim. Eşi çocukla evde... Midem bulandı o son sahnem oldu" dedi.

Popstar yarışmasıyla ünlenen Özlem, sahnesine gelen kadının tek sözüyle şarkıcılığı bırakıp tesettüre girdi

UZUN SÜRE EVDEN ÇIKMADI

Sahne hayatını tamamen bitiren Özlem Güneş, bu olayın ardından sabaha kadar ağladığını söyledi. Popstar Özlem bu olaydan bir süre sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapattı ve uzunca bir süre de evinden dışarı çıkmadı. Güneş, ilahiyat okuduğunu dile getirdi.

İşte ünlü ismin son hali:

Popstar yarışmasıyla ünlenen Özlem, sahnesine gelen kadının tek sözüyle şarkıcılığı bırakıp tesettüre girdi
Popstar yarışmasıyla ünlenen Özlem, sahnesine gelen kadının tek sözüyle şarkıcılığı bırakıp tesettüre girdi
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı! Özlem Güneş sahnesine gelen kadının eşini aldattığını görünce renkli hayatını terk edip tesettüre girdi - Son Dakika


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