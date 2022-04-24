Psikolog Esra Ezmeci'ye takipçisinden şaşırtan itiraf: Doktorumla muayene sırasında öpüştük - Son Dakika

Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerini dinlemeye devam ediyor. Ezmeci'ye yapılan son itiraf ise duyanları bir kez daha şaşkınlığa uğrattı.

"DOKTORUMLA MUAYENE SIRASINDA ÖPÜŞTÜK"

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte soru cevapları daha da kısıtlanması beklenen Ezmeci'ye yeniden malum soru ve itiraflar gelmeye başladı. Esra Ezmeci'nin paylaştığı 'Doktorumla muayene sırasında öpüştük' cümlesi ise çok konuşuldu.

"KOCAM, İÇ ÇAMAŞIRIMLA İŞE GİDİYOR"

Ezmeci'ye yapılan bir başka itiraf da duyanların ağzını açık bıraktı. Takipçi, "Esra abla, kocam benim iç çamaşırlarımı giyerek işe gidiyor. Bu nedir, çok kötüyüm" ifadelerini kullandı.

İşte Ezmeci'nin o paylaşımları: