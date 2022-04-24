Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerini dinlemeye devam ediyor. Ezmeci'ye yapılan son itiraf ise duyanları bir kez daha şaşkınlığa uğrattı.
Ramazan ayına girilmesiyle birlikte soru cevapları daha da kısıtlanması beklenen Ezmeci'ye yeniden malum soru ve itiraflar gelmeye başladı. Esra Ezmeci'nin paylaştığı 'Doktorumla muayene sırasında öpüştük' cümlesi ise çok konuşuldu.
Ezmeci'ye yapılan bir başka itiraf da duyanların ağzını açık bıraktı. Takipçi, "Esra abla, kocam benim iç çamaşırlarımı giyerek işe gidiyor. Bu nedir, çok kötüyüm" ifadelerini kullandı.
İşte Ezmeci'nin o paylaşımları:
Son Dakika › Magazin › Psikolog Esra Ezmeci'ye takipçisinden şaşırtan itiraf: Doktorumla muayene sırasında öpüştük - Son Dakika