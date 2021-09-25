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Raflar arasında kaybolalım - Son Dakika

Raflar arasında kaybolalım

25.09.2021 07:48
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(Pınar TAHİRLER/ptahirler@hurriyet.com.tr)1- TÜRKİYE'NİN İLKİGerekli Şeyler, İstanbulBurası 1996'da, Türkiye'nin ilk çizgi roman dükkanı olarak açıldı.

(Pınar TAHİRLER/ptahirler@hurriyet.com.tr)

1- TÜRKİYE'NİN İLKİ

Gerekli Şeyler, İstanbul

Burası 1996'da, Türkiye'nin ilk çizgi roman dükkanı olarak açıldı. Aynı zamanda yayınevi olan Gerekli Şeyler, pek çok yabancı çizgi romanı Türkçeye çeviriyor. Kadıköy'deki bu dükkanı Bağış Erten, Uğur Vardan, İlkem Turhan ve Murat Meriç öneriyor (0535) 974 74 45

2- NEREDEYSE HER ÇİZGİ ROMAN BURADA

Paralel Evren, İstanbul

Raflar arasında kaybolalım

İstediğiniz hemen her çizgi romanı bulabileceğiniz yerlerden biri. İçerideki minik figürler, hediyelik eşyalar, tişört gibi ürünlerden de satın alabiliyorsunuz. İlkem Turhan, Cansu Bayrambey, Ethem Onur Bilgiç'in önerisi. (0216) 909 47 23

3- İZMİR ŞUBESİ DE VAR

Arka Bahçe, İstanbul

Raflar arasında kaybolalım

Beşiktaş Büyük Çarşı'daki mekanın İzmir şubesi de var. Kendinizi ciltli çizgi romanların, bol çeşitli mangaların, farklı figürlerin, posterlerin dünyasında bulabilirsiniz. Uğur Vardan, Serhat Gürpınar, Uğur Gürsoy'un önerisi. (0212) 327 46 13

4- KOLEKSİYONERLERE ÖZEL TASARIM

Flaneur Kitabevi, İstanbul

Raflar arasında kaybolalım

Cem Güventürk "Türkiye'nin en iyi çizgi roman dükkanlarından biri. Hem kendi yayınları (Flaneur Books) hem de çevirileriyle çizgi kültürüne yön veren bir oluşum. Koleksiyonerlere özel tasarım kitapları da var" diyor. (0545) 581 55 37

5- MANGA SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Baykuş, İzmir

Raflar arasında kaybolalım

"Gittiğim ilk çizgi roman dükkanı. Gayet tatlı bir ortamı var. Marvel ve DC'nin yanı sıra farklı seçenekleri de gözünüze kestirebilirsiniz. Manga sevenlerin ilgisini çekecektir" diyor Cansu Bayramey. (0532) 667 74 97

6- YERLİ VE YABANCI BİR ARADA

Sırtlan Çizgi Roman, İstanbul

Yerli ve yabancı yayınları zengin. Kendi yayımladıkları çizgi roman ve kitaplar da var. Cem Güventürk "Farklı tarzlardan çeşitli çizerleri biz okuyuculara sunan ve tanıtan çok kıymetli bir kitabevi" diyor. (0216) 802 68 25

7- ANKARA'DAKİ BULUŞMA NOKTASI

Jedbang Collectibles/JBC Yayıncılık Mağazası, Ankara

Ankaralı çizgi roman sevenlerin buluşma noktası Jedbang. Ethem Onur Bilgiç "Çok çeşitli çizgi romanları ve özel figürleri bulabileceğiniz harika mekan" diyor. (0312) 442 05 22

8- ESKİ CİLTLERİ BULABİLİRSİNİZ

Büyülü Dükkan, İstanbul

Murat Meriç "Yıllardır düzenli olarak giderim. Yeni sayıları ve eski ciltleri topluca bulabildiğim için boş çıktığım gün olmuyor. Çoğu zaman raflarında kaybolmak için giriyorum, elim kolum dolu çıkıyorum" diyor. (0530) 887 50 48

9- SAHAF NİTELİĞİNDE

Prestij Çizgi Roman, İzmit

2005'te yerli ve yabancı çizgi romanlar basarak başlayıp Türk, Belçika, Fransız, İtalyan ve Amerikan ekollerine ait serilerle devam etmişler.. Bağış Erten "Koleksiyonu çok geniş ve sahaf niteliğinde" diyor. (0262) 606 06 59

10- 7'DEN 70'E HİTAP EDİYOR

Gon Çizgi Roman Kitabevi, İstanbul

Beyoğlu'ndaki en önemli çizgi roman adresi... Bu dükkan 7'den 70'e her yaşa hitap ediyor. Çizgi romanlar, grafik kitaplar, karikatür dergileri ve daha nice ürünü var. Serhat Gürpınar öneriyor. (0212) 245 98 20

Raflar arasında kaybolalım

Çizgi Roman, Bağış Erten, İstanbul, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Raflar arasında kaybolalım - Son Dakika Magazin


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