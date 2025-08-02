Rahmi Koç Bodrum\'u salladı! Görenler sıraya girdi

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yaşayan en eski üyesi olan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, tatil için gittiği Bodrum Türkbükü'nde kameralara yansıdı.

GÖRENLER SIRAYA GİRDİ

Bir restoran önünde görüntülen Rahmi Koç'u gören vatandaşlar adeta sıraya girdi. Fotoğraf isteklerini kırmayan Rahmi Koç, genç-yaşlı pek çok kişiyle fotoğraf çektirdi. Dakikalarca fotoğraf çektiren Rahmi Koç, daha sonrasında sahil boyunca yürüyüş yaptı.

KOMBİNİNE BEĞENİ YAĞDI

Beyefendi kişiliği ve tarzı ile sık sık gündeme gelen Rahmi Koç'un çizgili pantolon ve beyaz gömlekli kombini beğeni topladı.