Rahmi Koç Bodrum'u salladı! Görenler sıraya girdi - Son Dakika
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Rahmi Koç Bodrum'u salladı! Görenler sıraya girdi

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Rahmi Koç Bodrum\'u salladı! Görenler sıraya girdi
02.08.2025 14:08
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Rahmi Koç Bodrum\'u salladı! Görenler sıraya girdi
Haber Videosu

Koç Holding Onursal Başkanı ve Beşiktaş'ın yaşayan en eski üyesi Rahmi Koç, tatil için gittiği Bodrum Türkbükü'nde vatandaşların ilgi odağı oldu. Bir restoran önünde görüntülenen Koç'u gören vatandaşlar adeta fotoğraf çekmek için sıraya girdi. Fotoğraf isteklerini kırmayan Koç, genç-yaşlı pek çok kişiyle fotoğraf çektirdi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yaşayan en eski üyesi olan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, tatil için gittiği Bodrum Türkbükü'nde kameralara yansıdı.

GÖRENLER SIRAYA GİRDİ

Bir restoran önünde görüntülen Rahmi Koç'u gören vatandaşlar adeta sıraya girdi. Fotoğraf isteklerini kırmayan Rahmi Koç, genç-yaşlı pek çok kişiyle fotoğraf çektirdi. Dakikalarca fotoğraf çektiren Rahmi Koç, daha sonrasında sahil boyunca yürüyüş yaptı.

Rahmi Koç Bodrum'u salladı! Görenler sıraya girdi

KOMBİNİNE BEĞENİ YAĞDI

Beyefendi kişiliği ve tarzı ile sık sık gündeme gelen Rahmi Koç'un çizgili pantolon ve beyaz gömlekli kombini beğeni topladı.

Rahmi Koç Bodrum'u salladı! Görenler sıraya girdi

Koç Holding, Rahmi Koç, Türkbükü, Beşiktaş, Magazin, Bodrum, Tatil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rahmi Koç Bodrum'u salladı! Görenler sıraya girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • erkan zengin:
    Sanki çok önemlide sıraya girmiş bizim slk millet 23 4 Yanıtla
    Desperado null:
    tenekeler 0 0
    tektabancaa1:
    Y7k sen önemlisin yarrmm 0 0
  • Ayhan Murat:
    Seküler grup 0 1 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    ge bermedi gitti bu fos sil 0 0 Yanıtla
  • Elvan4493:
    oğluda feneri sallıyor bu ne ki :)) 0 0 Yanıtla
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