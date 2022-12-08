Sefo "Başkan olursam Sefo'yu getireceğim" diyen çocuk hayranının vaadini yerine getirdi - Son Dakika
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Sefo "Başkan olursam Sefo'yu getireceğim" diyen çocuk hayranının vaadini yerine getirdi

08.12.2022 08:31
Sefo "Başkan olursam Sefo'yu getireceğim" diyen çocuk hayranının vaadini yerine getirdi

Rapçi Sefo, Bursa'da "Beni başka seçerseniz Sefo'yu getireceğim" diyen çocuk hayranını kırmadı. Kzı öğrencinin başkan seçildiğini öğrenen Sefo, Bursa'ya giderek okulda konser verdi.

Önceki akşam 48. kez gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Rapçi' ödülünün sahibi olan Sefo, dün Bursa'da Hüsnü Züber İlkokulu'nda Tuana isimli bir kız öğrencinin, "Sınıf başkanı olursam Sefo'yu getirtirim" vaadini gerçekleştirmek için şehre gitti.

HAYRANININ VAADİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bursa'ya giderken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Arkadaşlar Bursa'da okulda bir öğrenci, okul başkanlığına aday olmuş. Vaatlerinden biri beni okula getirtmekmiş, arkadaşımız başkan seçilmiş. Ben okula gidiyorum" dedi. Okulun girişine asılan "Hoş geldin Sefo" pankartıyla karşılanan Sefo, çocuk hayranlarının yoğun ilgi gördü. Çocuklar şarkıcıdan, imza almak için birbiriyle yarıştı.

ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ YAPTI

Sefo, müzik dersi işlenen bir sınıfa girerek de öğrencilere sürpriz yapmayı ihmal etmedi. Ders esnasında sınıfa giren Sefo, öğrenciler tarafından çığlıklarla karşılandı. Çocuklarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen şarkıcı, o anları da Instagram hesabından paylaştı.

Sefo 'Başkan olursam Sefo'yu getireceğim' diyen çocuk hayranının vaadini yerine getirdi
Sefo 'Başkan olursam Sefo'yu getireceğim' diyen çocuk hayranının vaadini yerine getirdi
Sefo 'Başkan olursam Sefo'yu getireceğim' diyen çocuk hayranının vaadini yerine getirdi
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