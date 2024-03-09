Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti - Son Dakika
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Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti

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Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin'in ölümünün ardından Seksenler dizisinin oyuncuları tarafından anma gecesi düzenlendi. Ancak Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, törene katılmak yerine Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına gitti.

09.03.2024 09:50  Güncelleme: 09:56
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Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Oyuncunun son rol aldığı Seksenler dizisinin oyuncuları, Öztekin için 8 Mart'ta anma gecesi yaptı. Ünlü isimlerin sahneye çıktığı gecede gözler Öztekin'in kendisi gibi oyuncu kızı Pelin Öztekin'i aradı.

GECENİN GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Seksenler dizisinde Öztekin ile rol alan İlker Ayrık ve Özlem Türkad'ın sunuculuk yaptığı anma gecesinde usta oyuncunun 41 yıllık sanat hayatının anlatıldığı bir belgesel yayınlandı. İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde yapılan gecenin tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'na bağışlanırken Pelin Öztekin'in gecede olmaması dikkat çekti. Babası gibi koyu bir Galatasaray taraftarı olan Öztekin, tören yerine Galatasaray- Çaykur Rizespor maçına gitti. Stattan paylaşım yapan Pelin Öztekin "Olmayı sevdiğin yerdeyim Rasim'im" ifadelerini kullandı.

Oyuncu bir diğer paylaşımda ise babasıyla bir karesini yayınlayarak "Babiş diyemeden 'Peloş' diye seslenişi duyamadan geçen 3 yıl" dedi.

Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti

Pelin Öztekin, Rasim Öztekin, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Diye Biri : Hayırlı evlat. 28 1 Yanıtla
  • Ali Kublay: Oda babasını orda anmis ne var bunda kimi Kur'an okur kimi kadeh kaldırır merhumu anmak için dünya imtihan dünyası herkez için mutlak adalet Allah'ın adaleti ve ondan kaçış yok inancımıza göre inanmayan inanmaz teklif var ısrar yok nokta 16 9 Yanıtla
  • serkan Abasar: anma gecesinde kızı maça gitmiş, normaldir onlarda zaten reklam için oradalar, söylesene rasim kimin umurunda, ben söyliyeyim, hiçbir varlık etkisi göstermeyen yaşama sevincini yitirmiş pusulasını şaşırmış yığınlara, amaçlarına hizmet ettirebilmek için yol gösterici ve sanatkar sanatçı olarak yutturulanlar yığınların umurunda rasim ve diğerleri 6 5 Yanıtla
  • Cihan Biricik: Bence rasim öztekinin şarkıya değil duaya ihtiyacı var allah rahmet eylesin mekani cennet olsun 2 0 Yanıtla
  • fatih çetinkol: Haber çok önemli bir haber olmaz ise olmazdı İnsanların yaşantılarını eleştirmek onların özeline havlamaya gerek yok ki 1 0 Yanıtla
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