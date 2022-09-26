Sevgilisiyle İlk Kez Londra'da Görüntülendi - Son Dakika
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Sevgilisiyle İlk Kez Londra'da Görüntülendi

26.09.2022 10:14
Sevgilisiyle İlk Kez Londra'da Görüntülendi

'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı. Aktaş, sevgilisiyle Londra'da samimi bir şekilde görüntülendi. İşte ünlü ismin sevgilisi...

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, yeni bir aşka yelken açtı.

LONDRA'DA AŞK!

Reynmen, eski Miss Turkey finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran ile Londra sokaklarında samimi bir şekilde görüntülendi.

Sevgilisiyle İlk Kez Londra'da Görüntülendi

Reynmen'in hayranları o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Miss Turkey 2017 finalistlerinden olan Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de üniversite okuyor.

Sevgilisiyle İlk Kez Londra'da Görüntülendi

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen kimdir, nereli, gerçek adı ne; Reynmen gerçek adıyla Yusuf Aktaş, 6 Aralık 1995 tarihinde dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Scorp ve YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. Sivaslı olan Yusuf Aktaş'ın babası Azerbaycan göçmenidir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı İlköğretim Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesine geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretimden liseyi tamamlamıştır. Aktaş, tanınmadan önce babasıyla halde meyve sebze ticareti ve pazarcılık yapmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı kazanan Aktaş, daha sonra geçiş yaparak günümüzde Nişantaşı Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır.

Aktaş, Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.

Daha sonra platformunu YouTube'a kaydıran Aktaş, fenomen Berkcan Güven ile #Biziz adında bir şarkı çıkardı. Enes Batur'un "YouTuberların Düşüşü" adlı diss şarkısında kendi isminin geçmesine ithafen "Enes Batur'u aradım" adında bir video çekerek kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Ancak daha sonra bu videoyu kaldırdı.

2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.

Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.

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Kaynak: Snob Magazin

İstanbul, Reynmen, Londra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisiyle İlk Kez Londra'da Görüntülendi - Son Dakika

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