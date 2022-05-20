Rihanna gizlice doğum yaptı, bir oğlu oldu! - Son Dakika
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Rihanna gizlice doğum yaptı, bir oğlu oldu!

20.05.2022 07:57

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve sevgilisi rapçi ASAP Rocky, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. 13 Mayıs'ta Los Angeles'taki bir hastanede oğlunu dünyaya getirdiği öğrenilen Rihanna, doğumunu herkesten gizlemiş.

Şarkılarıylave cesur kıyafet tercihleriyle yıllardır gündemden düşmeyen Rihanna ve sevgilisi Asap Rocky, geçtiğimiz ocak ayında bir fotorğaf çekimi yaptırarak bebek beklediklerini müjdeledi. En son 9 Mayıs'ta kamera karşısına geçen Barbadoslu şarkıcının doğum yaptığı öğrenildi.

ANNE OLDU

34 yaşındaki başarılı şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs'ta Los Angeles'taki özel bir hastanede bebeğini kucağına aldı. Bebeğin erkek olduğu öğrenilirken, çiftten iddialara henüz açıklama gelmedi. Çiftin bebeklerine koyduğu isim de henüz bilinmiyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, doğum yaptı

HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Extra'ya röportaj veren şarkıcı, hamilelik süreciyle ilgili "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor" demişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, doğum yaptı
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SON DAKİKA: Rihanna gizlice doğum yaptı, bir oğlu oldu! - Son Dakika
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