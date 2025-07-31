Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı - Son Dakika
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Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı

Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry\'nin konserine katıldı
31.07.2025 14:42
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Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau, pop yıldızı Katy Perry'nin Montreal'deki konserine kızı Ella-Grace ile birlikte katıldı. Konser sırasında Perry'nin performansına hayranlıkla bakarken, bazı şarkılara dudaklarıyla eşlik ettiği görüldü. Bu buluşma, Perry'nin Orlando Bloom ile ayrılmasının ardından ve Trudeau ile Perry'nin samimi bir akşam yemeği yediği haberlerinin ardından geldi.

Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medyada gündem olan Katy Perry ile buluşmasının ardından, Montreal'de gerçekleşen Perry'nin konserine kızı Ella-Grace ile birlikte katıldı.

Trudeau ve 16 yaşındaki kızı konser sırasında şarkıları hayranlıkla dinledi. Trudeau'nun, Perry'nin sahnedeki performansına hayran olduğu, hatta bazı şarkı sözlerine dudaklarıyla eşlik ettiği görüldü. Perry ise sahnede zarif hareketleriyle dikkat çekti.

Hayranlar, bu görüntüler üzerine eğlenceli yorumlar yaptı. Bazıları, Trudeau'nun konser için bu kadar istekli olmasını esprili şekilde yorumladı. Bazıları ise eski bir devlet başkanının sevgilisini desteklemek için böyle bir etkinliğe katılmasına şaşırdı.

Bu olaylar, Perry'nin kısa süre önce Orlando Bloom ile ayrılmasının hemen ardından gerçekleşti. Ayrıca Trudeau ile Perry'nin Montreal'de samimi bir akşam yemeği yediği de sosyal medyada gündem olmuştu.

Beden dili uzmanları, Perry ve Trudeau arasında samimi bir yakınlık ve flörtleşme işaretleri olduğunu belirtti. İkili, birbirlerine çok yakın oturuyor, başlarını eğiyor ve birbirlerine onay verircesine gülümsüyorlardı.

Justin Trudeau, 2023 yılında uzun yıllar evli kaldığı Sophie Grégoire Trudeau'dan ayrıldı. Üç çocukları bulunuyor. Trudeau, aynı yıl Kanada Başbakanlığı görevinden istifa etti.

Katy Perry ise Orlando Bloom ile 2016'da ilişkiye başlamış, 2019'da nişanlanmıştı. Çift geçen ay ilişkilerini sonlandırdı. Perry'nin Orlando Bloom'dan 4 yaşında bir kızı bulunuyor.

Bu görüntüler, Perry ve Trudeau arasındaki ilişkinin geleceği hakkında yeni tartışmalar başlatacak gibi görünüyor.

Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı

Kültür Sanat, Katy Perry, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı - Son Dakika

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