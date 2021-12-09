Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın rol aldığı Sadakatsiz, dün akşam 42. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme ise Aras'ın evlilik teklifi damga vurdu.

ALİ VE VOLKAN HER ŞEYİ GÖRDÜ

Aras, Asya ile romantik bir akşam yemeği yedi. Ona olan duygularını da dile getiren Aras aşkını ilan etti. Aras gecenin sonunda cebindeki yüzüğü çıkartarak Asya'ya evlilik teklifi etti. Asya'nın oğlu Ali ve eski eşi Volkan ise o anları pencereden gördü. Ali çılgına dönerken, Volkan ise oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. Asya'nın Aras'ın evlilik teklifine ne cevap vereceği ise yeni bölümde belli olacak.

SADAKATSİZ'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir. Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramaya çalışırken Derya'nın doğum gününde Bahar'ın bebeğinin hasta olabileceği haberi herkesi yıktı.