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Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı - Son Dakika

Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı

09.12.2021 09:54

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz'de Asya ile Aras romantik anlar yaşadı. Gecenin sonunda ise Asya'nın önünde diz çökerek aldığı yüzüğü çıkartıp Asya'ya evlilik teklifi etti. Asya, duygusal anlar yaşarken Ali ve Volkan da o anlara pencereden şahit oldu.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın rol aldığı Sadakatsiz, dün akşam 42. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme ise Aras'ın evlilik teklifi damga vurdu.

ALİ VE VOLKAN HER ŞEYİ GÖRDÜ

Aras, Asya ile romantik bir akşam yemeği yedi. Ona olan duygularını da dile getiren Aras aşkını ilan etti. Aras gecenin sonunda cebindeki yüzüğü çıkartarak Asya'ya evlilik teklifi etti. Asya'nın oğlu Ali ve eski eşi Volkan ise o anları pencereden gördü. Ali çılgına dönerken, Volkan ise oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. Asya'nın Aras'ın evlilik teklifine ne cevap vereceği ise yeni bölümde belli olacak.

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aras, Asya'ya evlilik teklifi etti

SADAKATSİZ'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir. Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramaya çalışırken Derya'nın doğum gününde Bahar'ın bebeğinin hasta olabileceği haberi herkesi yıktı.

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aras, Asya'ya evlilik teklifi etti
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aras, Asya'ya evlilik teklifi etti
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aras, Asya'ya evlilik teklifi etti
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aras, Asya'ya evlilik teklifi etti
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı

Caner Cindoruk, Cansu Dere, Evlilik, Asya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı - Son Dakika
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