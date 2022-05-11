Sadakatsiz dizisi sahnesi gibi: İrem Derici, Cem Belevi'nin arabasında ikinci telefon bulmuş - Son Dakika

Geçtiğimiz aylarda ihanet yüzünden ayrılan ve kısa bir süre sonra barışan İrem Derici ve Cem Belevi çifti yine ayrıldı. Genç popçunun Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia edildi. İkili arasındaki gerilim tırmanırken ayrılıklarıyla ilgili detaylar da belli olmaya başladı.

CEM BELEVİ İHANET İDDİASINI YALANLADI

Belevi ile ayrılan Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" dedi. Dün akşam konser verdiği mekanda Derici'ye cevap veren Belevi ise "Yürütemedik, olmadı. Adam gibi de seven bir adamım. Asla aldatma cümlelerini kabul etmiyorum. Onu hala çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Canı sağ olsun istediğini söyleyebilir. İçi rahat olsun benim de içim çok rahat" dedi.

İREM DERİCİ, CEM'İN SES KAYITLARINDAN BAHSETTİ

Cem Belevi'nin açıklamasını izleyen İrem Derici ise adeta çılgına döndü. Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Über samimiyetsiz açıklamayı izledim. Ben bir kaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? 'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım. Şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konumuz. Yoksa alevler attığın Influencer'lar mı sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez."

İREM, CEM'İN ÇAPKINLIK TELEFONUNU BULDU

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, İrem Derici, Cem Belevi'nin arabasında ikinci bir telefon buldu. Birinin uyarısıyla telefonu karıştıran Derici, Belevi'nin fenomenlere attığı mesajları görünce aldatıldığını öğrenip ilişkisini noktaladı.