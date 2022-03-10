Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan tekrar bir araya geliyor mu? - Son Dakika
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Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan tekrar bir araya geliyor mu?

10.03.2022 09:05

Dün yayınlanmayan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden fragman geldi. Asya, Volkan'la birlikte evde Derin'e yakalanıyor.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın paylaştığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

DERİN, ASYA VE VOLKAN'I GÖRÜYOR

Sadakatsiz, 52. bölümüyle 16 Mart Çarşamba akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Yeni bölümde ise herkes şaşkına çeviren bir olay yaşanıyor. Asya, eski eşi Volkan'ı eve çağırarak yakın davranmaya başlıyor. Evin sıcak olduğunu söyleyen Asya, Volkan'ın gömleğini çıkarıyor.

Sadakatsiz'in 52. bölüm fragmanı yayılandı! Derin, Volkan ve Asya'yı yakalıyor

O esnada eve gelen Derin ise Volkan ile Asya'yı görüyor. Yaşananların Asya'nın bir planı olup olmadığı ise yeni bölümün yayınlanmasıyla ortaya çıkacak.

Sadakatsiz'in 52. bölüm fragmanı yayılandı! Derin, Volkan ve Asya'yı yakalıyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya'nın aklına soktuğu şüphe Derin'i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya'nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar. Derin'in tavrı Ali'yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir.

Sadakatsiz'in 52. bölüm fragmanı yayılandı! Derin, Volkan ve Asya'yı yakalıyor
Sadakatsiz'in 52. bölüm fragmanı yayılandı! Derin, Volkan ve Asya'yı yakalıyor
Sadakatsiz'in 52. bölüm fragmanı yayılandı! Derin, Volkan ve Asya'yı yakalıyor
Sadakatsiz'in 52. bölüm fragmanı yayılandı! Derin, Volkan ve Asya'yı yakalıyor
Sadakatsiz'in 52. bölüm fragmanı yayılandı! Derin, Volkan ve Asya'yı yakalıyor
Sadakatsiz'in 52. bölüm fragmanı yayılandı! Derin, Volkan ve Asya'yı yakalıyor
Sadakatsiz'in 52. bölüm fragmanı yayılandı! Derin, Volkan ve Asya'yı yakalıyor
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Caner Cindoruk, Cansu Dere, Kanal D, Asya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan tekrar bir araya geliyor mu? - Son Dakika


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