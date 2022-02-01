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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'den yeni hamle! Instagram hesabını kapattı - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'den yeni hamle! Instagram hesabını kapattı

01.02.2022 17:52

28 Ocak'ta bir balıkçıda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde aranan ve Mahmutyazıcıoğlu ile Ece Erken'in evlendiği gün yaptığı paylaşım gün yüzüne çıkan şüpheli Seccad Yeşil bir hamlede daha bulundu. Her yerde aranan Yeşil, Instagram hesabını kapattı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 28 ocak'ta gittiği balıkçıda saldırıya uğradı. Bacakları ve kasığından vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına inceleyen emniyet güçleri Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge'nin olay yerinde olduğunu tespit etti. Mahmutyazıcıoğlu'na silahı ateşleyen ismin de Kadir Yasak olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler kısa sürede yakalıanırken Seccad Yeşil'i arama çalışmaları devam ediyor.

MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN EVLENDİĞİ GÜN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Şüphelilerin, alacak-verecek konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen 65 bin liralık bir fark yüzünden tekrar tartışma çıkarıp katliam gibi cinayeti gerçekleştirdikleri belirtildi. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldüren kişilerin arasında yer alan Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken'in evlendiği 28 Haziran 2021 tarihinde Instagram'dan yaptığı "Allah büyük" paylaşımı ortaya çıktı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil, Instagram hesabını kapattı

HESABINI KAPATTI

Her yerde aranan Seccad Yeşil'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şüpheli olarak aranan Seccad Yeşil, paylaşımının ortaya çıkmasının ardından Instagram hesabını kapattı. Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil, Instagram hesabını kapattı

NE OLDU?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.

T Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli bugün ek gözaltı süresi için, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 11 şüpheli için hakimlik, 4 gün ek gözaltı süresi verdi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil, Instagram hesabını kapattı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil, Instagram hesabını kapattı
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Son Dakika Magazin Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'den yeni hamle! Instagram hesabını kapattı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'den yeni hamle! Instagram hesabını kapattı - Son Dakika
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