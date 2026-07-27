Safiye Soyman Oğlunu Kabri Başında Andı - Son Dakika
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Safiye Soyman Oğlunu Kabri Başında Andı

Safiye Soyman Oğlunu Kabri Başında Andı
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Safiye Soyman, 2024 yılında vefat eden oğlu Harun Akaröz'ü Bodrum’da mezarı başında andı.

Sanatçı Safiye Soyman'ın 2024 yılında hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı. Oğlunun mezarı başında gözyaşları tutamayan Soyman, "Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.

2024 yılı Temmuz ayında Burdur'un Ağlasun ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun Akaröz için Bodrum Gündoğan Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Törene Safiye Soyman ve Faik Öztürk, aile fertleri ve yakın dostları katıldı. Harun Akaröz'ün kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Kabir ziyareti sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Soyman, oğlunun yokluğuna alışamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Hiç ölmedi gibi, hep burada yatıyor zaten. Onun için ikinci senesi çabuk oldu bilmiyorum. Rüya gibi, sanki dün vefat etmiş gibi oğlum. İşte öyle, her zaman yüzümüz gülüyor ama içimiz bambaşka yanıyor. Evlat acısını Allah kimseye vermesin. Çok başka bir şey. Hep yanıyor, çok genç. Bu acı sönmüyor. Ne anne, ne baba, hiçbiri benzemiyor. Annemin acısı, babamın acısı derken bu daha ağır geldi. Allah kimseye göstermesin. Zaten yaz kış sürekli uğruyorum, hiç yalnız bırakmıyorum. Sürekli gözüm sulu; şarkılarımı bile söylerken içim ağlar, yüzüm güler. Tabii mesleğimin icabı öyle, içerim yanıyor, dışım havalı derler ya onun gibi. En son bayramda da buradaydım. Yazın burada oluyoruz, kışın İstanbul'da oluyorum ama sürekli ziyarete geliyorum."

Oğlu için hayırlar yaptıklarını söyleyen Soyman, "Her şey onun anısına gidiyor, yaptığımız hayırları Allah kabul etsin. Gece gündüz hep aklımda, gözüm yaşlı, hiç durmuyor. Her gün onun videolarını izlerim. Sabaha kadar onunla yaşıyorum. MS hastasıydı ama her MS bir değil. Bazılarına uğruyor, bir daha gelmiyor. Mesela Türkan Şoray da, Serdar Ortaç da yaşamış. Benim çocuğumun hastalığı ileri derecede ve aktifti. Hayratını Bekir ağabeyi ve bizler yaptık" dedi.

Faik Öztürk ise, yaşanan acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek, "Tabii ateş düştüğü yeri yakar. Seneidevriyesi, ikinci sene. Dün akşam tabutun alınıp getirilmesi, evinin önünde insanların gelip gitmesi hep gözümüzün önünde canlandı. Anne olmak çok zor. Ben Safiye'nin havlusuyla yattığını bilirim, kokusu var diye. Allah tüm annelere, babalara sabır versin. Hepimiz soluğu bir gün orada alacağız, dönüş yok. Onun için tertemiz, doğru şeylerle bu dünyadan gitmek, hesabını iyi bilmek var. Herkese sabır diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Safiye Soyman Oğlunu Kabri Başında Andı - Son Dakika

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