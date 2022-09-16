Safiye Soyman nostaljik paylaşım: Hastalanmadan önce oğlumla Amerika'ya gitmiştik - Son Dakika
Üye Girişi

Safiye Soyman nostaljik paylaşım: Hastalanmadan önce oğlumla Amerika'ya gitmiştik

16.09.2022 17:31

Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın eski eşi Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen Harun, uzun yıllardır merkezi sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz'la (MS) mücadele ediyor. Sosyal medyada sık sık görüntülerini yayınladığı oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi de veren ünlü şarkıcı son olarak nostaljik bir paylaşıma imza attı. Harun Akaröz'ün sağlıklı halini görenler yeniden geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eşi Faik Öztürk ile diyalogları çok sevilen ünlü sanatçı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından herkesi duygu seline boğan bir paylaşım gerçekleştirdi.

TEŞHİS TAM 23 YIL ÖNCE KONULDU

Soyman, yaklaşık 23 yıl önce kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan oğlu Harun Akaröz ile fotoğrafını yayınladı.

"AMERİKA'YA GİTMİŞTİK"

Safiye Soyman, eski eşi Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen Harun Akaröz ile verdiği bu pozu Instagram'dan paylaştı. Ünlü şarkıcının, "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik, Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik" notunu düştüğü gönderiye beğeni ve 'geçmiş olsun' yorumları yağdı.

İşte Harun Akaröz'ün gençlik hali:

Safiye Soyman, MS hastası oğlunun eski halini paylaştı! İlk kez görenler inanamıyor
YORUMLAR
500

Safiye Soyman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Safiye Soyman nostaljik paylaşım: Hastalanmadan önce oğlumla Amerika'ya gitmiştik - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Şarkıcı Merve Özbey, ikinci bebeğini kucağına aldı
17:56 Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'dan paylaşım! Acun Ilıcalı kızını almak için jetini gönderdi
17:52 Çocukların takip ettiği YouTuber Enes Batur'un "2 haftada bir alkol içebilirsiniz" sözleri tepki görüyor
17:34 Düğün takılarının listesi ortaya çıktı! İşte Mehmet Dinçerler'in boşanmak için Hadise'den talep ettikleri
17:35 Kadın taraftarın eline tutuşturduğu kağıt Barcelona'nın yıldızı Gavi'yi şaşkına çevirdi
17:31 Safiye Soyman nostaljik paylaşım: Hastalanmadan önce oğlumla Amerika'ya gitmiştik
17:17 İrfan Can Kahveci, Avrupa'nın gündemine oturdu! Cristiano Ronaldo'yu bile geride bıraktı
17:11 Beşiktaş'tan Stefan Kuntz'a tek emojili 'milli kadro' tepkisi geldi
17:13 Çok ciddi hastalıklar taşıyorlar! İstanbul'u istila eden sivrisinekler 0 kan grubundaki insanların kanını daha lezzetli buluyor
17:08 Efsane basketbolcu Micheal Jordan'ın forması dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2022 18:01:25. #1.12#
SON DAKİKA: Safiye Soyman nostaljik paylaşım: Hastalanmadan önce oğlumla Amerika'ya gitmiştik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement