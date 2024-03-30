Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı\'nın eleştiri videosunu ti\'ye aldı: \'Babababa\' diyesim geliyor

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Komedyen Şahan Gökbakar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın Antalya'daki Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsızlığıyla ilgili 'rezalet' ifadelerini kullandığı paylaşımına esprili bir yanıt verdi. Gökbakar, evinin bahçesinde gezerek çektiği videoda, "Belediye burada hiçbir şey yapmamış. Akıl alır gibi değil. İnsan şaşırıyor ve resmen bunlar karşısında 'babababa' diyesim geliyor." ifadelerini kullandı.

ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜLERE ÜNLÜ KOMEDYENDEN GÖNDERME

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin önünde bir video çekmiş ve merkezin ne kadar bakımsız olduğunu göstererek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermişti. Ancak binanın işletmesinin Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne ait olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler üzerine bir tartışma başlarken, komedyen Şahan Gökbakar'dan olaya dair esprili bir gönderme geldi.

"BABABABA DİYESİM GELİYOR"

Gökbakar, çektiği videoda, "Merhaba, şu anda kendi evimin, özel mülkümün bahçesinde dolanıyorum. Tamamen bana ait. Ve bakın... Görüyor musunuz şu mermerlerin halini? Kapıya bakar mısınız? Resmen göğüs nahiyeme geliyor. Buraya bir insan nasıl girsin yahu? Biraz daha dolanayım. Bakın devlet müdürüyüm ben, devletin müdürüyüm. Bakar mısınız, görüyor musunuz? Resmen boyasız tahta. Belediye burada hiçbir şey yapmamış. Akıl alır gibi değil. İnsan şaşırıyor ve resmen bunlar karşısında 'babababa' diyesim geliyor." ifadelerini kullandı.