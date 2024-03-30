Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor - Son Dakika
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Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor

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Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın 'rezalet' olarak nitelendirdiği Haşim İşcan Kültür Merkezi hakkındaki paylaşımına videolu gönderme yaptı. Gökbakar, kendi evinin bahçesinde dolaşarak oradaki durumu eleştirdi.

30.03.2024 17:02  Güncelleme: 17:12
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Komedyen Şahan Gökbakar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın Antalya'daki Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsızlığıyla ilgili 'rezalet' ifadelerini kullandığı paylaşımına esprili bir yanıt verdi. Gökbakar, evinin bahçesinde gezerek çektiği videoda, "Belediye burada hiçbir şey yapmamış. Akıl alır gibi değil. İnsan şaşırıyor ve resmen bunlar karşısında 'babababa' diyesim geliyor." ifadelerini kullandı.

ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜLERE ÜNLÜ KOMEDYENDEN GÖNDERME

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin önünde bir video çekmiş ve merkezin ne kadar bakımsız olduğunu göstererek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermişti. Ancak binanın işletmesinin Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne ait olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler üzerine bir tartışma başlarken, komedyen Şahan Gökbakar'dan olaya dair esprili bir gönderme geldi.

Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu Ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor.

"BABABABA DİYESİM GELİYOR"

Gökbakar, çektiği videoda, "Merhaba, şu anda kendi evimin, özel mülkümün bahçesinde dolanıyorum. Tamamen bana ait. Ve bakın... Görüyor musunuz şu mermerlerin halini? Kapıya bakar mısınız? Resmen göğüs nahiyeme geliyor. Buraya bir insan nasıl girsin yahu? Biraz daha dolanayım. Bakın devlet müdürüyüm ben, devletin müdürüyüm. Bakar mısınız, görüyor musunuz? Resmen boyasız tahta. Belediye burada hiçbir şey yapmamış. Akıl alır gibi değil. İnsan şaşırıyor ve resmen bunlar karşısında 'babababa' diyesim geliyor." ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu Ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor.

NE OLMUŞTU?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya ziyareti sırasında Haşim İşcan Kültür Merkezi'nden video paylaştı. Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlıktan şikayet eden Karadağlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, "Rezalet. Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" ifadelerini kullandı."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise yaptığı açıklamada binanın işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne ait olduğunu ifade ederek, "Seçime 2 gün kala görüyorum ki birilerini seçim telaşı iyice sarmış. Genel Müdürleri Tamer Karadağlı'yı siyaset yapsın diye Antalya'ya göndermişler. Şimdi Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'na ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'ne açık çağrı yapıyorum. Belediye'nin 2006 yılında Bakanlığa tahsis ettiği Haşim İşcan Kültür Merkezi Tesislerinde, onarım, bakım ve tamirat sözleşmede de açık olarak yazılı olduğu üzere bakanlığın uhdesindedir. Halkı yanıltıcı siyasi propaganda yapmak yerine bu arkadaş genel müdürlük görevini yapıyor olsaydı biliyor olması gerekirdi." dedi.

Karadağlı ise "Biz orada sadece kiracıyız. Ve protokolümüzdeki maddeyi okuyorum; 'Taşınmazda iş bu protokol süresince meydana gelmesi muhtemel esaslı bakım, onarım ve tamir masrafları taşınmaz maliki tarafından, basit ve kullanıcıların isteğine bağlı bakım, onarım, tadil ve tamirat masraflar ise DÖSİMM tarafından karşılanacaktır.' Yani musluk bozuldu içeride küçük tadilatlar onlar bize ait. Tekrar ediyorum biz bakanlık, devlet tiyatroları, opera ve bale, kültür merkezinde sadece kiracıyız. Binanın dış bakımı onarımı sadece belediyeye ait. Sayın başkan lütfen protokolü dikkatli okuyun." açıklamasında bulundu.

Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu Ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor.
Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı\'nın eleştiri videosunu ti\'ye aldı: \'Babababa\' diyesim geliyor

Tamer Karadağlı, Şahan Gökbakar, Muhittin Böcek, Antalya, Sanat, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Yılmaz: Çok boşsun Şahan. Zaten boştun, şimdi daha boşsun 103 87 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Şahan sadece bu tip haberlerle gündem olduğunun farkında mısın? Sanatını ön plana çıkar dostum. İyice Recep ivediğe dönüştün gittin… 62 58 Yanıtla
  • Yusuf Pirdal: Al birini vur ötekine memlekette prim yapan bunlardan maalesef 48 37 Yanıtla
  • Beytullah Hızlı: Top şahan konuşma sen çakma sanatçı 30 35 Yanıtla
  • Mehmet Erginer: Harika yorum, kapak olsun Karadağlı ya 25 14 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Tamer Karadağlı ülke insanını düşünerek bu tepkiyi varmiş sonuna kadar da haklı sorumlu olanlardan bunun hesabı sorulmalı şahan efendi sen soytarılık yapmaya devam et çırpındıkça batıyorsun ayrıca Tamer Karadağlı yı eleştirecek çapta biri değilsin 7 9 Yanıtla
  • Beyaz Gölge: Bende recep ivedik nerde kaldı diyordum. Boş adam... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor - Son Dakika
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