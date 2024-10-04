Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın, Marmaris'te yer alan ve Birinci Derece Doğal Sit Alanı olarak sınıflandırılan villasında yapılan izinsiz güneş paneli ve su deposu inşaatıyla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

04.10.2024 17:35
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Şahan Gökbakar'ın Birinci Derece Doğal Sit Alanı olarak sınıflandırılan villasında yapılan izinsiz güneş paneli ve su deposu inşaatıyla ilgili hazırlanan iddianamede ünlü komedyen ve kardeşi Togan Gökbakar'ın da aralarında olduğu 4 kişi için 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN BAŞI VİLLASIYLA DERTTE

Mülkiyeti Şahan Gökbakar'ın ortağı olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ait villa ve eklentilerinin yapı kayıt belgeleri, kaçak yapılar nedeniyle 9 Kasım 2022'de Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edildi. Ardından izinsiz faaliyet olması sebebiyle villanın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Marmaris Belediye Başkanlığı da yıkım kararlarının alınması ve yapı ilgilisine yıkım tebligatlarının yapılması için uyarıldı.

Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

Marmaris Belediye Başkanlığı, 15 Aralık 2023'te iptal kararının aleyhine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nde dava açıldığını gerekçe göstererek, söz konusu davanın sonucuna göre inceleme ve tespitlerin yapılacağını ve konu hakkında bilgi verileceğini bildirdi. Bakanlık tarafından 21 Aralık 2023'te Marmaris Belediye Başkanlığı'na gönderilen resmi yazı ile kanundaki ilgili madde hatırlatılıp söz konusu davaların, konu hakkında yapılması gereken iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir engel teşkil etmediği bildirildi. Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu'nun 9 Kasım 2022 tarihli iptal kararıyla ilgili mahkemelerden bugüne kadar Bakanlık aleyhine yürütmeyi durdurma veya iptal gibi herhangi bir karar çıkmadı.

BELEDİYEYE VİLLANIN YIKIM KARARI GİTTİ

6 Eylül 2024'te Marmaris Belediye Başkanlığı'na gönderilen yazı ile Komisyon'un iptal kararı ile ilgili karşı açılan davalarda iptal ya da yürütmeyi durdurma kararı olmadığı bir kez daha hatırlatıldı. Ayrıca, yıkım işlemlerinin tesis edilmesi için Marmaris Belediye Başkanlığı bir kez daha uyarıldı. Yıkımın, Marmaris Belediyesi tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda kanun gereği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın gerçekleştirmesi gerektiği hatırlatıldı. Gerekli işlemlerin yasada belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi durumunda nedenine dair bilgi istendi. Sorumluluklarının yerine getirilmesi için gerekli uyarılar yapıldı.

Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

"MAKİNE VE EKİPMAN DESTEĞİ VERİLEBİLİR"

İlgili kanunlar gereğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım için destek verebileceği hatırlatıldı. Yıkım için yeterli araç gereç bulunamaması halinde yine kanunlar gereğince makine ve ekipman desteğinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden karşılanabileceği belirtildi. Buna rağmen yıkımın yapılmaması durumunda, yapıların yıkım maliyetlerinin yüzde 100 fazlası ilgili Belediye Başkanlığı'ndan tahsil edilmek üzere Bakanlık tarafından yıkılabileceği hatırlatıldı. Yasal süresi içerisinde yıkım iş ve işlemlerinin ilgili ilçe belediye ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmemesi halinde bakanlığın denetim yetkisinin bulunduğu belirtildi

MÜHÜRLENDİ

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi ekipleri, Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ait olan ve 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda yer alan yapıda inceleme yapıp, yapı tatil tutanağı düzenleyerek, mesken ile eklentileri mühürledi.

Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

İDDİANAME HAZIRLANDI

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki Birinci Derece Doğal SİT Alanı'nda bulunan villasında izinsiz güneş paneli ve su deposu yaptırmasıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianameye göre soruşturma, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldı. Müdürlük, yaptığı suç duyurusunda şüphelilerin Turgut Mahallesi'nde yer alan yapıya izinsiz fiziki ve inşai müdahalede bulunduğuna yer verdi. Söz konusu taşınmazda kaçak olarak beton dolgu üzerine ahşap iskele, taş duvar, bir adet konut yapısı, bir adet depo yapısı, çardak, güneş paneli ve su deposu inşa edildiği vurgulandı.

"AYKIRILIKLARI BİZ YAPMADIK, SATIN ALDIĞIMIZDA BÖYLEYDİ"

Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar ve Çağrı Özeren'in ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüphelilerin; "Biz taşınmanızı 2020'de satın aldık. Aykırılıkları biz yapmadık, satın aldığımızda böyleydi" diye savunma yaptığı hatırlatıldı. Taşınmazın önceki sahibi Osman Bayındır'ın da suçlamayı kabul etmediği ifade edildi.

GÖKBAKAR'IN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır'ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

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Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • okan:
    Yetişin yanıyor ormanlar derken 27 9 Yanıtla
  • ibrahim çetin:
    VAY YAVŞAK VAYYY 22 13 Yanıtla
  • Resul_aski Nihat:
    Kacak vilasini hesabini versin 21 10 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hak edene haddini bildirmek farikiri giydirmek kadar sevap 20 9 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    Bunun gibi daha kimleeeeeer var kimleeeğr 21 6 Yanıtla
  • caps lock:
    Ya bırakın bu işleri. 20 küsür aranması olan insancıkları alın içeri. Boş işlerle uğraşmayın. 10 8 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Abartmayın yıkın tamam. Boğaziçi’nde yapılan inşaat a onay veren belediye başkanını da sıkıysa 3 ila 10 yıl arasında içeri at. Yakın zamanda orada da orman yangını olur ve büyüüük bir oteller zinciri yapılır.olabilir mi? Burası TÜRKİYE 11 3 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Denizlerin sahillerin İçine edenlere laf yok… Mevcuttaki bir villaya tadilat yapanaca 3 ila 10 yıl arası Hapis cezası… Bi Sktrn yaaa… Hukukunda , Eğitiminde , Siyasetinde , Tarımında vs vs vs Ülkenin içine ettiniz resmen… 5 4 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit:
    İzinsiz güneş paneli yaptırmışlar diye 10 yıl hapis cezası,,,, katiller sapıklar sokakta yürüyen kadını tecavüze kalkışmaya çalışan serse rileri birsürü suç kayıdı bulunan yaratıklara bir ceza vermeden sokaklarda dolaştıralım 6 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Hiç Birşey Olmaz 1 0 Yanıtla
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