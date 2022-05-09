Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım - Son Dakika
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Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım

09.05.2022 12:18

Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında sahnede bayılan, kısa süren tedavisinin ardından sahneye çıkan Gülben Ergen, yeniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı, konser iptal edildi. Ünlü şarkıcı, taburcu olduktan sonra sosyal medyada hesabından açıklama yaptı.

TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyon olan Düzcespor'un kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Gülben Ergen, sahnede düşüp bayılmış, buna rağmen tekrar sahne almıştı. İkinci defa sahne alan ve tekrardan fenalaşan Gülben Ergen, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve konser iptal olmuştu.

"TÜM GAYRETİMLE ŞARKILARIMA DEVAM ETTİM"

Hastaneden taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü sanatçı Ergen, "Şimdi Düzce'den geriye kalanlara baktım. Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim. Sahne üzerinde kustum. Gündüz ben Düzce'ye yola çıkarken oğlumun mide bulantısı başladı. Sahneye çıkmak üzereyken de diğer oğlum mide bulantısı ve kusma yaşadı. Annelik böyle içselleştirmek mi? Bilmiyorum ama tansiyonum o kadar düşük çıktı ki, anısı olmayan bir Anneler Günü kaldı bende. Arayan, yazan, yanımda hissettiğim tüm dostlarım, meslektaşlarım hepinize teşekkür ederim. Dostluk, kardeşlik ölmemiş. Şampiyon Düzcespor'u kutluyorum ve Düzce seyircime anlayışı için teşekkür ediyorum" dedi.

Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den ilk açıklama. Meslek hayatımda ilk kez yaşadım
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den ilk açıklama. Meslek hayatımda ilk kez yaşadım
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den ilk açıklama. Meslek hayatımda ilk kez yaşadım
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den ilk açıklama. Meslek hayatımda ilk kez yaşadım
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Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım - Son Dakika
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