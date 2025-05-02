Sahra Şaş, Jennifer Lopez'e Benzerliği ve Nare Karakterini Değerlendirdi - Son Dakika
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Sahra Şaş, Jennifer Lopez'e Benzerliği ve Nare Karakterini Değerlendirdi

Sahra Şaş, Jennifer Lopez\'e Benzerliği ve Nare Karakterini Değerlendirdi

Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş, Jennifer Lopez'e benzetilmesini yorumladı ve karakterinin etkisini anlattı.

02.05.2025 10:49
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KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in sevilen karakterlerinden Nare'ye hayat veren Sahra Şaş, katıldığı ödül törenindeki imajıyla Jennifer Lopez'e benzetilmesi hakkında konuştu. Şaş, "Şimdiye kadar bir tek menajerim Meltem (Karaata) beni Jennifer Lopez'e benzetmişti. Saçlarımı bu renge boyadıktan sonra her yerde bu yorumu görüyorum. Yan yana fotoğrafları gördükçe ben de benzetmeye başladım."

'İNSANLAR BENİ KIZLARI GİBİ GÖRÜYOR'

Nare karakteriyle birlikte tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Sahra Şaş, gördüğü ilgiden hayli memnun. "Sanırım insanların yakın hissettiği bir yüz oldum" yorumuyla tevazuyu elinden bırakmayan Şaş, "Sokakta artık Nare'yim. Geçenlerde marketten peynir alırken yanıma bir genç kız geldi ve bana sarıldı. İnsanlar gerçekten beni aileden biri, kızları gibi de hissediyor olabilirler" diyor.

'NARE BANA İYİ GELDİ'

İzleyicilerin Nare'nin hikayesini benimsemesiyle ilgili, "İzleyicisi olsaydım Nare beni de çok çekerdi" diyen Sahra Şaş, karakterin kendisine iyi geldiğini itiraf ediyor: "Nare çok aşık. Ben uzun zamandır bu kadar aşık bir karakter okumamış ya da ekranda izlememiştim. Daha önceki projemde kötü bir karakteri oynamıştım, o yüzden böyle birini canlandırmak istiyordum, bana iyi geldi."

'ALPER İLE KİMYAMIZ TUTTU'

Hakan Gence'ye verdiği röportajda aşka bakışı hakkında da samimi açıklamalar yapan Şaş, "Bence aşk engel tanımamalı. Ben aşkın varlığına çok inanıyorum, belki de inanmak istiyorum" deyip dizide Şahin'i canlandıran partneri Alper Çankaya ile ilgili hakkında çıkan aşk dedikodularına noktayı koyuyor: "İkimiz de bekarız ama aşk yok. Demek birlikte sahnelerimizde iyi performans sergiliyoruz, kimyamız tutmuş ve izleyiciler yakıştırıyor."

UZAK ŞEHİR'İN YILDIZLARI

Ayna Yapım imzalı Uzak Şehir'in senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız' oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer ve Nursel Köse yer alıyor.

Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Sahra Şaş, Jennifer Lopez'e Benzerliği ve Nare Karakterini Değerlendirdi - Son Dakika

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