Şahsiyet dizisinin galasına damga vuran kare! Başrol Cansu Dere, şekilden şekle girdi

Başrollerini Haluk Bilginer ile Cansu Dere'nin üstlendiği, Hakan Günday'ın yazdığı Onur Saylak'ın ise yönetmenliğini yaptığı Şahsiyet dizisi 2. sezonu için geri sayım başladı. Dizinin dün akşam yapılan galasında basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncular, soruları cevaplarken Cansu Dere'nin herkesten uzak durması ve mimikleri herkesi şaşkına çevirdi.

EKİPTEN UZAK DURDU

Gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan oyuncular, soruları yanıtlayarak duygularından bahsetti. Yönetmen Onur Saylak'ın konuştuğu esnada başrol oyuncusu Cansu Dere'nin ekipten uzak durması ve sık sık bulunduğu konumdan rahatsız olduğu mimikler yapması dikkatlerden kaçmadı. Siyah süper mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Dere, ilerleyen saatlerde Haluk Bilginer ve Onur Saylak'ın da olduğu ekiple dans etmeyi ihmal etmedi.