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Sanatçı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı! - Son Dakika

Sanatçı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı!

10.02.2022 14:38

Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar, tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Mahallesine getirilen 60 yaşındaki Uçar, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar yakalandığı kanser nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Önceki gün hayatını kaybeden sanatçı Uçar'ın cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Mahallesine getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hamsiköy Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede Uçar'ın eşi Fatma, çocukları Mesut ve Ömer Uçar taziyeleri kabul ederken, kılınan cenaze namazının ardından Sait Uçar, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı
Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı
Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı
Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı
Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı
Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı
Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı
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Sait Uçar, Karadeniz, Trabzon, Kanser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sanatçı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı! - Son Dakika Magazin


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