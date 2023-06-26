Şanlıurfa konserine sadece 8 kişi gelen Yavuz Bingöl konseri iptal etti: Bayramdan sonra telafi edeceğiz - Son Dakika
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Şanlıurfa konserine sadece 8 kişi gelen Yavuz Bingöl konseri iptal etti: Bayramdan sonra telafi edeceğiz

26.06.2023 09:13

Şanlıurfa'ya 'Şanlı' unvanının verilişinin 39. yıl dönümü dolayısıyla yapılan etkinliklerde Yavuz Bingöl konseri sadece 8 kişinin katılması nedeniyle iptal edildi. Bingöl, Instagram hesabından yaptığı açıklamada bayramdan sonra telafi konseri yapacaklarını söyledi.

Şanlıurfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 39. yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Osmanbey Yerleşkesi'nde etkinlikler yapıldı. Etkinliklerin sonunda ünlü türkücü Yavuz Bingöl de konser verecekti ancak konsere sadece 8 kişi katılınca konser iptal edildi. Çıktığı sahneden kısa sürede inmek zorunda kalan Bingöl, Instagram hesabından yayınladığı videoda bayramdan sonra telafi konseri yapacaklarını söyledi.

8 KİŞİYİ GÖRÜNCE SAHNEDEN İNDİ

Sosyal medyaya düşen görüntülere göre; sadece 8 kişinin katılması nedeniyle Bingöl konseri iptal etmek zorunda kaldı. Alanda çok az seyircinin olduğunu gören Bingöl, konseri ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Bingöl, "Kusura bakmayın, temmuzun ilk haftasında görüşmek üzere. Saygılar" diyerek sahneden indi.

YAVUZ BİNGÖL'DEN İLK AÇIKLAMA

Konser görüntülerinin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Yavuz Bingöl, "Urfa konserimizi bayram sonrası valiliğin düzenleyeceği bir etkinlikle telafi edeceğiz, güzel bir konser yapacağız. Bayramdan sonra Urfa'da görüşmek üzere hepinize selam ve sevgiler" dedi.

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Yavuz Bingöl'le ilgili tartışma yaratan görüntü: Konserine 8 kişi gelince iptal mi oldu? Yavuz Bingöl'le ilgili tartışma yaratan görüntü: Konserine 8 kişi gelince iptal mi oldu?

Yavuz Bingöl, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şanlıurfa konserine sadece 8 kişi gelen Yavuz Bingöl konseri iptal etti: Bayramdan sonra telafi edeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa konserine sadece 8 kişi gelen Yavuz Bingöl konseri iptal etti: Bayramdan sonra telafi edeceğiz - Son Dakika
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