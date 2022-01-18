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Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi - Son Dakika

Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi

18.01.2022 07:36

Beykoz'da toplanan Milli Beka Hareketi üyeleri, Sezen Aksu'nun şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya" sözlerini protesto etti. Şarkıcının evinin önüne gelen yaklaşık 20 kişilik grup "'Minik Cahile' haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Kimseyi tehdit etmeye gelmedik" açıklamasını yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında Hz. Adem ve Havva ile ilgili kullandığı ifadeler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Günlerdir sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında gelen Aksu, evinin önünde de protesto edildi.Sezen Aksu'nu Beykoz Kanlıca'daki evinin önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, şarkısında geçen bazı sözlerinden dolayı sanatçıya tepki gösterdi.

POLİS EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Trafiğin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle güvenlik önlemi alan polis ekipleri evin önündeki grubu uzaklaştırdı. Bunun üzerine yakındaki Kanlıca Meydanı'nda saat 20.30'da toplanan grup, Sezen Aksu'yu protesto edip, basın açıklaması yaptı. Kanlıca Meydanı'nda gerçekleşen açıklamada sanatçının şarkısında bulunan bazı sözler protesto edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Açıklama sonrası grup sorunsuz şekilde dağıldı.

"HADDİNİ BİLDİRMEK İÇİN BURADA TOPLANDIK"

Açıklamada bulunan Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin toplanma sebeplerini belirterek, "Bugün burada toplanmamızın sebebi, Sezen Aksu'nun yazmış olduğu bir şarkının içinde geçen 'Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya' sözlerine tepki vermek. İnsanlığın atası olan İlk Peygamber Hz. Adem Aleyhisselama ve Hz. Havva Annemiz Aleyhisselama alenen aşağılanmasına karşılık bu 'Minik Cahile' haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, biz buraya kimseyi tehdit etmeye gelmedik, biz buraya bu Milletin ve bu Ümmetin haklı sesi olmaya ve bu kalenin de İslam'ın son kalesi olduğunu dosta düşmana haykırmaya geldik" dedi.

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Sezen Aksu, Protesto, Polis, Milli, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi - Son Dakika Magazin


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