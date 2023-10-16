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Eski sevgilisine şiddet uyguladığı ileri sürülen Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı ileri sürülen Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı

Son Güncelleme: 16.10.2023 16:34

Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun kendisine şiddet uyguladığını ve günlerce eve hapsettiğini iddia etti. Sanatçı hakkında soruşturma başlatıldı.

Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun beraber oldukları dönemde kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Gitarist Can Tunaboylu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basit yaralama ve hakaret suçlarından 9 Ekim'de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"13 GÜN BOYUNCA KIRIK KOLUMLA EVDE TUTULDUM"

Şarkıcı Aybike Çelik, Can Tunaboylu'nun kendisini darbettiğini iddia etti. Şiddete uğradığını açıklayan Çelik, darp edildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. 3 Ağustos Perşembe gecesi erkek arkadaşı Can Tunaboylu tarafından darbedildiğini söyleyen Çelik, "13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi" derken, darp raporu almaması için hastaneye götürülmediğini söyledi.

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen gitarist Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı

CAN TUNABOYLU ÖZÜR DİLEDİ

Aybike Çelik'in iddiaları sosyal medyada geniş yer bulmasının ardından açıklama yapan Can Tunaboylu, "Değerli dinleyici ve takipçilerim, böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün. Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılanlardan çok farklı olduğunun tüm delillerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da bir suç olduğunu saygıyla hatırlatmak istiyorum. Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için büyük üzüntü duyuyorum. Son olarak, yargı süreci yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iddialar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan çok kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım. Toplumsal refleksimizi saygıyla karşılıyor, bu şekilde gündemi meşgul ettiğim için herkesten tekrar özür diliyorum" dedi.

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen gitarist Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı

SORUŞTURMA 9 EKİM'DE BAŞLATILDI

Aybike Çelik'in şikayeti sonrasından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 9 Ekim'de basit yaralama ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturmada Adli Tıp Kurumu'ndan rapor bekleniyor.

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen gitarist Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Eski sevgilisine şiddet uyguladığı ileri sürülen Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski sevgilisine şiddet uyguladığı ileri sürülen Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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