Survivor'a katılacak Berdan Mardini'nin veda paylaşımı alay konusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Survivor'a katılacak Berdan Mardini'nin veda paylaşımı alay konusu oldu

04.01.2023 12:17

Sosyal medya hesabından valizle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Survivor'a gidiyorum, dönünce görüşürüz" notunu düşen Berdan Mardini'nin takım elbise, valiz ve bisikletle verdiği pozlar alay konusu olurken, "Sanki Almanya'ya işçi olarak gidiyorsun" gibi yorumlar yapıldı.

Tarzı ve yaptığı açıklamlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Berdan Mardini, Survivor 2023'e gidiyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim takım elbise ve valizle fotoğraflarını paylaşarak Survivor'a gideceğini söyleyerek takipçilerine veda etti.

VEDA PAYLAŞIMI İÇİN ÖZEL ÇEKİM YAPTIRDI

Valiz, bisiklet ve takım elbise giyerek fotoğraf çekimi yaptıran Mardini, pozlarını "Survivor'a gidiyorum, dönünce görüşürüz. Hazırlıklıar tamamlandı" notuyla paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken fotoğraflar da sosyal medyada yayılmaya başladı.

Survivor'a giderken veda paylaşımı yapan Berdan Mardini, verdiği pozlarla alay konusu oldu

POZLARI ALAY KONUSU OLDU

Berdan Mardini'nin pozları kısa sürede alay konusu olurken yorumlar da dikkat çekti. Şarkıcının daha önce taytla verdiği pozları hatırlatan kullanıcılar, paylaşıma "Valize kaç tayt sığdırdın" ve " Almanya'ya işçi olarak gidiyor gibisin" yorumları yapıldı.

Survivor'a giderken veda paylaşımı yapan Berdan Mardini, verdiği pozlarla alay konusu oldu
Survivor'a giderken veda paylaşımı yapan Berdan Mardini, verdiği pozlarla alay konusu oldu
YORUMLAR
500
Seren Serengil, Berdan Mardini'nin Kürtçe şarkı söylediğini duyunca yüz ifadesini değiştirerek elleriyle kulaklarını kapattı Seren Serengil, Berdan Mardini'nin Kürtçe şarkı söylediğini duyunca yüz ifadesini değiştirerek elleriyle kulaklarını kapattı

Berdan Mardini, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'a katılacak Berdan Mardini'nin veda paylaşımı alay konusu oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "siyaseti bırakıyor" şeklinde yorumlanan sözlerine açıklık getirdi: Birileri yanlış anladı
12:46 Güzel havayı gören şarkıcı Yonca Evcimik, ocak ayında denize girdi
12:32 İçişleri Bakanı Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun terlemesiyle dalga geçti
12:00 Survivor'a katılacak Berdan Mardini'nin veda paylaşımı alay konusu oldu
11:56 Bakan Soylu'dan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk sözler: Sorumluları bulup adalete teslim edeceğiz
11:48 Rusya'da direksiyon başındayken uyuyakalan kamyon şoförü, park halindeki 9 aracı biçti
11:46 Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı evde yok yok! Görenlerin ağzı açık kaldı
11:41 Kadıköy'de sarı dehşet! İki kadının peşine takılıp araçlarına çarptı
11:33 Askeri araç tıra çarptığı kazada 2 askerimiz şehit oldu
11:35 ABD Meclisi'nde 100 yıl sonra büyük kriz! Çoğunluğu elinde bulunduran parti, meclis başkanını belirleyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2023 13:30:54. #1.13#
SON DAKİKA: Survivor'a katılacak Berdan Mardini'nin veda paylaşımı alay konusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement