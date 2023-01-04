Survivor'a katılacak Berdan Mardini'nin veda paylaşımı alay konusu oldu

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Tarzı ve yaptığı açıklamlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Berdan Mardini, Survivor 2023'e gidiyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim takım elbise ve valizle fotoğraflarını paylaşarak Survivor'a gideceğini söyleyerek takipçilerine veda etti.

VEDA PAYLAŞIMI İÇİN ÖZEL ÇEKİM YAPTIRDI

Valiz, bisiklet ve takım elbise giyerek fotoğraf çekimi yaptıran Mardini, pozlarını "Survivor'a gidiyorum, dönünce görüşürüz. Hazırlıklıar tamamlandı" notuyla paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken fotoğraflar da sosyal medyada yayılmaya başladı.

POZLARI ALAY KONUSU OLDU

Berdan Mardini'nin pozları kısa sürede alay konusu olurken yorumlar da dikkat çekti. Şarkıcının daha önce taytla verdiği pozları hatırlatan kullanıcılar, paylaşıma "Valize kaç tayt sığdırdın" ve " Almanya'ya işçi olarak gidiyor gibisin" yorumları yapıldı.