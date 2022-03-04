Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi - Son Dakika
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Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi

04.03.2022 23:47
Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi

Şarkıcı Çelik Erişçi, Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne katılarak siyasete girdi. Partinin Kayseri İl Teşkilatı, yaptığı paylaşımda "E tabi devir değişti, Ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde" sözlerine yer verdi.

Özellikle 90'lı yıllardaki şarkılarıyla tanınan şarkıcı Çelik Erişçi, Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne katılarak siyasete girdi. Haberi partinin Kayseri İl Teşkilatı sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada "E tabi devir değişti, Ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde" ifadeleri kullanıldı.

Şarkıcı Çelik Zafer Partisi'ni katıldı

"PARTİ İÇİ GÖREVİ ŞU AN BULUNMAMASI"

Bir sonraki paylaşımda ise "Kıymetli Sanatçımız Çelik Erişçi'nin partimize resmi bir katılımı ve Parti içi bir görevi şu anda bulunmamaktadır. Kendisi destek olarak Zafer Partisi'nde bizimledir. Kendisinin bu, çok değerli desteği için, biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Meşalemizin bir ateşi de, artık kendisinin eserleridir" denildi.

Şarkıcı Çelik Zafer Partisi'ni katıldı

SIĞINMACILAR HAKKINDAKİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Çelik'in geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki savaşla alakalı yaptığı bir paylaşıma bazı kesimlerce tepki gösterilmişti. O paylaşımda Çelik, "Amerikan CIA uçağına binip kuş taklidi yaparak ölen Afganlılara karşı bu fotoğraf. Türkiye'de dehşet saçan sözde mülteci sığınmacı Afgan ve Suriyelilere yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Çelik Zafer Partisi'ni katıldı
Şarkıcı Çelik Zafer Partisi'ni katıldı
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