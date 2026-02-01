Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek\'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

"5 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan şarkıcı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek, 30 Ocak Cuma günü hayatını kaybetti. Ürek için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ürek'in vefatı sanat ve cemiyet hayatında büyük üzüntüye neden oldu.

ABLASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Fatih Ürek'in ablası cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Acılı ablanın cenazede hıçkırarak ağladığı anlar kameralara yansıdı. Şarkıcı Hatice bu görüntülere yazdığı yorum ile ateş püskürdü.

HATİCE'DEN ÜREK'İN AİLESİNE SUÇLAYICI SÖZLER

Şarkıcı Hatice görüntülere yazdığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Canım Fatih ara ara konuşurduk çokça programına konuk oldum. Bu timsah gözyaşlarını görünce gerçekten çıldırıyorum. Özellikle bir ablasının onu nasıl hortumladığını, kaç tane evinin üstüne konduğun... 'Hayatta kimseye güvenme Hatice'm' dediği daha dün gibi sanki. Ve hep derdi; 'Ben kimsenin cenazesine gitmiyorum kimse de benimkine gelmesin.' 'Bu camiadan da nefret ediyorum' derdi. Nurlar içinde uyu canım arkadaşım benim. Senin için yapabileceğim tek şey yürekten edeceğim dualardır"

CİĞERCİ DE MANİDAR KONUŞMUŞTU

Fatih Ürek'in ölüm haberini aldıktan sonra hastane önünde basın mensuplarına konuşan Selin Ciğerci, Ürek'i 15 yaşından beri tanıdığını ifade ederek şunları söylemişti:

"Çok erken oldu. Konuşamıyorum böyle şeylerde. Allah hepimize uzun, sağlıklı ömürler versin. Hayırlı aileler nasip etsin"