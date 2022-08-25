İmam hatip sözleri sonrası soruşturma başlatılan Gülşen'e Hatice'den destek: Tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklığa değil verdiği mesaja bakarım - Son Dakika
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İmam hatip sözleri sonrası soruşturma başlatılan Gülşen'e Hatice'den destek: Tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklığa değil verdiği mesaja bakarım

25.08.2022 10:30

Şarkıcı Gülşen, kendisi hakkında yorumda bulunan bir şahıs hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sonrası hakkında soruşturma başlatılan Gülşen'e meslektaşı Hatice'den destek geldi. Gülşen'e sahip çıkan Hatice, "Asıl anlamadığım çok açık giyinen eleştiriliyor, peki kapalı yani çarşaf giyenler neden eleştirilmiyor? Gülşen aslında hepimizin yerine tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklık değil verdiği mesaja bakarım" dedi.

Sahne kıyafetlerinin yanı sıra açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. İmam Hatip liselerinde okuyanlar hakkında bir çıkışta bulunan şarkıcı, sosyal medyada tepki toplarken Hatice'den destek geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sivri çıkışlarıyla dönem dönem adından söz ettiren Gülşen, konserinde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dedi. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Hatice, İmam Hatip çıkışıyla gündem olan Gülşen'e destek çıktı

"GÜLŞEN TUTUKLANSIN"

Binlerce sosyal medya kullanıcısı "Gülşen Tutuklansın" etiketiyle Twitter gündemine oturan Gülşen için "Bunun hesabı sorulsun", "Toplumun sinir uçlarını kaşıyor" ve "Böyle sanatçılar istemiyoruz" yorumunu yaptı.

İşte Gülşen için yapılan bazı yorumlar:

Hatice, İmam Hatip çıkışıyla gündem olan Gülşen'e destek çıktı

HATİCE, GÜLŞEN'E DESTEK OLDU

Tüm bu tepkilerin yanında Gülşen'e destek de gecikmedi. Şarkıcı Hatice, Gülşen'e sahip çıkarak "İyice şaşırdı herkes kadın kendi özgür iradesiyle ne yapıyorsa yapıyor açık giymek günahsa öbür tarafta verir hesabını benim asıl anlamadığım çok açık giyinen eleştiriliyor peki çok kapalı yani çarşaf giyenler neden eleştirilmiyor? Gülşen aslında hepimizin yerine tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklık değil verdiği mesaja bakıyorum" dedi.

Hatice, İmam Hatip çıkışıyla gündem olan Gülşen'e destek çıktı
Hatice, İmam Hatip çıkışıyla hakkında soruşturma başlatılan Gülşen'e destek çıktı
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SON DAKİKA: İmam hatip sözleri sonrası soruşturma başlatılan Gülşen'e Hatice'den destek: Tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklığa değil verdiği mesaja bakarım - Son Dakika
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