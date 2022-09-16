Emel Sayın'ın "Beren bunları görmesin" uyarısını dinlemeyen Kenan Doğulu yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Emel Sayın'ın "Beren bunları görmesin" uyarısını dinlemeyen Kenan Doğulu yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi

16.09.2022 10:20

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu birlikte konser verdiği Emel Sayın'ı sahnede öpücüklere boğdu. Doğulu, "Çok öpüyorsun, Beren görmesin" diyen Sayın'ı göğsünden öperek herkesin ağzını açık bıraktı.

Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Emel Sayın, dün akşam Kenan Doğulu ile İstanbul'da konser verdi. Binlerce hayranıyla buluşan ünlü isimler, sahnede eğlenceli anlar yaşadı.

SAYIN'I GÖĞSÜNDEN ÖPTÜ

Birlikte sevilen şarkılarını okuyarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ikiliden Doğulu'nun Sayın'ı sık sık öpmesi dikkatlerde kaçmadı. Sahnede Doğulu'ya espri yapan Sayın, "Çok öpüyorsun beni. Beren duymasın, görmesin" dedi. Gülerek karşılık veren Doğulu ise peş peşe Sayın'ı yüzü, omzu ve göğsünden öperek herkesi şaşkına çevirdi. 76 yaşındaki Emel Sayın'ın şaşkınlığı da yüzüne yansıdı.

Kenan Doğulu, 'Beren bunları görmesin' diyen Emel Sayın'ı göğsünden öptü

"FİLM TARİHİMİZİN YAŞAYAN EFSANESİ"

Konser sonrası Instagram hesabından Emel Sayın'la fotoğraflarını paylaşan Kenan Doğulu, "Müziğimizin billur seslisi ve deniz gözlüsü, Yeşilçam ve film tarihimizin yaşayan efsanesi, kıymetlimiz Emel Sayın ile dün akşamdan" notunu düştü.

Kenan Doğulu, 'Beren bunları görmesin' diyen Emel Sayın'ı göğsünden öptü
Kenan Doğulu, 'Beren bunları görmesin' diyen Emel Sayın'ı göğsünden öptü
Kenan Doğulu, 'Beren bunları görmesin' diyen Emel Sayın'ı göğsünden öptü
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Kenan Doğulu, Emel Sayın, Beren Saat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emel Sayın'ın 'Beren bunları görmesin' uyarısını dinlemeyen Kenan Doğulu yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emel Sayın'ın "Beren bunları görmesin" uyarısını dinlemeyen Kenan Doğulu yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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