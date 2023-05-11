Konser esnasında 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düşen şarkıcı Kibariye, hastaneden taburcu oldu - Son Dakika
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Konser esnasında 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düşen şarkıcı Kibariye, hastaneden taburcu oldu

11.05.2023 11:39

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 metre yüksekliğindeki sahneden düşen şarkıcı Kibariye, tedavisinin ardından taburcu oldu. Şarkıcının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan menajeri, "2 gece boyunca doktor kontrolü altında tutuldu. Tedavisi tamamlandı, İstanbul'a döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine ünlü sanatçı Kibariye de katıldı. Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Tedavisi tamamlanan Kibariye, taburcu edildi. Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları, "2 gece boyunca doktor kontrolü altında tutuldu. Müşahede amaçlı hastanedeydik. Tedavisi tamamlandı ve taburcu ediliyor. Buradan İstanbul'a döneceğiz" dedi.

Konserde sahnede düşen şarkıcı Kibariye hastaneden taburcu edildi

BAKAN KOCA: KİBARİYE'NİN BİLİNCİ YERİNDE, GÖZLEM ALTINDA

Dün Twitter hesabından Kibariye'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konserde sahnede düşen şarkıcı Kibariye hastaneden taburcu edildi
Konserde sahnede düşen şarkıcı Kibariye hastaneden taburcu edildi
Sahnede yere düşen Kibariye'nin menajerinden açıklama: Ciddi bir sağlık durumu bulunmamaktadır Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konser sırasında düşen Kibariye'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu: Bilinci açık Kibariye konserde sahneden düştü, apar topar hastaneye kaldırıldı!
Kaynak: DHA
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Sahnede yere düşen Kibariye'nin menajeri, şarkıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu: Ciddi bir durum bulunmamaktadır Sahnede yere düşen Kibariye'nin menajeri, şarkıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu: Ciddi bir durum bulunmamaktadır

Kibariye, İstanbul, Akdeniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konser esnasında 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düşen şarkıcı Kibariye, hastaneden taburcu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konser esnasında 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düşen şarkıcı Kibariye, hastaneden taburcu oldu - Son Dakika
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