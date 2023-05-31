Şarkıcı Melike Şahin, 6 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi - Son Dakika
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Şarkıcı Melike Şahin, 6 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi

31.05.2023 15:29

Şarkıcı Melike Şahin, uzun bir süredir aşk yaşadığı Sedat Bey ile sessiz sedasız evlendi. Sosyal medya hesabından gelinlik ve damatlıkla verdiği bir pozu paylaşan şarkıcı, "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu yazdı. Damadın beyaz takım elbisesinin içinde siyah boğazlı kazak giymesi de dikkat çekti.

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melike Şahin, 6 yıldır Sedat Bey ile aşk yaşıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı şarkıcı, sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

DAMADIN KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Instagram hesabından eşiyle verdiği gelinlik ve damatlıklı pozu paylaşan Melike Şahin, "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu yazdı. Oyuncunun yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşıma beğeni yağmaya başladı. Şahin sade bir gelinlik tercih ederken eşi de beyaz takım elbise içine siyah boğazlı kazak giydi.

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Melike Şahin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Melike Şahin, 6 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Melike Şahin, 6 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi - Son Dakika
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