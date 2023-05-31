Şarkıcı Melike Şahin, 6 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi

Ortak listeden TBMM'ye giren partinin tüm vekilleri CHP'den istifa etti

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melike Şahin, 6 yıldır Sedat Bey ile aşk yaşıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı şarkıcı, sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

DAMADIN KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Instagram hesabından eşiyle verdiği gelinlik ve damatlıklı pozu paylaşan Melike Şahin, "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu yazdı. Oyuncunun yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşıma beğeni yağmaya başladı. Şahin sade bir gelinlik tercih ederken eşi de beyaz takım elbise içine siyah boğazlı kazak giydi.