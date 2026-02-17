Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında ünlülerin de olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında sarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu da var.

İşte o isimlerin tamamı:

Hakan TUNÇELLİ

Murat DALKILIÇ

Kaan TANGÖZE

Murat CEVAHİROĞLU

Barış TALAY

Hakan KAKIZ

Kemal DOĞULU

Murat ÖZTÜRK

Murathan KURT

Nailcan KURT

Alihan TAŞKIN

Tolga SEZGİN

Ramazan BAYAR

Aygün AYDIN

Buse Görkem NARCI

İsmail HACIOĞLU

Furkan KOÇAN

ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDEN 52,46 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak bir süredir yürüttüğü "kamuoyunca bilinen şahıslara" yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Soruşturma evrakı kapsamındaki deliller ve gelinen aşamaya göre atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen (25) şüpheliden (17)'si, bugün saat:02.00'da icra edilen eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aramalar sonucunda muhtelif şüphelilerden toplamda 52,46 gram "marihuana" maddesi ele geçirilmiş olup, henüz yakalanamayan (8) şüphelinin yakalanmaları çalışmalarına devam edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın her türlü suç ve suçlu ile mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.