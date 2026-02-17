Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
17.02.2026 08:44  Güncelleme: 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kenan Doğulu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve TRT dizisi Cennetin Çocukları'nda oynayan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında ünlülerin de olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında sarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu da var.

İşte o isimlerin tamamı:

  • Hakan TUNÇELLİ
  • Murat DALKILIÇ
  • Kaan TANGÖZE
  • Murat CEVAHİROĞLU
  • Barış TALAY
  • Hakan KAKIZ
  • Kemal DOĞULU
  • Murat ÖZTÜRK
  • Murathan KURT
  • Nailcan KURT
  • Alihan TAŞKIN
  • Tolga SEZGİN
  • Ramazan BAYAR
  • Aygün AYDIN
  • Buse Görkem NARCI
  • İsmail HACIOĞLU
  • Furkan KOÇAN

ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDEN 52,46 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak bir süredir yürüttüğü "kamuoyunca bilinen şahıslara" yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Soruşturma evrakı kapsamındaki deliller ve gelinen aşamaya göre atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen (25) şüpheliden (17)'si, bugün saat:02.00'da icra edilen eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aramalar sonucunda muhtelif şüphelilerden toplamda 52,46 gram "marihuana" maddesi ele geçirilmiş olup, henüz yakalanamayan (8) şüphelinin yakalanmaları çalışmalarına devam edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın her türlü suç ve suçlu ile mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç, Kenan Doğulu, Kemal Doğulu, Kaan Tangöze, Magazin, Güncel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    ulan kokonun gramı 12 bin, çeksen en az 5 gr çekeceksin. gitti 60 bin. emekli aç, millet sefil. neler oluyor böyle 20 7 Yanıtla
    123456789 123456789:
    Ziya 100 usd 2 1
  • Musa Yüce Musa Yüce:
    Geçen gün konserinde altına sıçmıştı 16 4 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    Kaan Tangozeye uzuldum. ama eserleri an itibariyle daha da anlamlı oldu. hatta son konserinde sene oldu 2025 hala malum partili mi kaldı demisti. ne kadarda haklıydı. seninleyiz. 11 46
    Murat bakır Murat bakır:
    BAYRAM NEYİNE ÜZÜLDÜN ÇOK MERAK ETTİM 22 0
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    gündem değişimi klasik badem ve selami hareketi 3 2 Yanıtla
  • Nurettin Akyurek Nurettin Akyurek:
    Bu içeri attıklarının mal varlıkları silah sanayiye aktarılması devlete bir faydaları olsun bari 3 0 Yanıtla
  • Onur Balaban Onur Balaban:
    Kemal Doğulu olmasın? 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Hülya Avşar’ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü 3 gözaltı Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı
Mourinho maç öncesi eski takımına övgüler yağdırdı: Real Madrid yaralı bir kral Mourinho maç öncesi eski takımına övgüler yağdırdı: Real Madrid yaralı bir kral
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
06:21
Mehmet Ağar mesaj mı verdi Bakan Çiftçi’yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Mehmet Ağar mesaj mı verdi? Bakan Çiftçi'yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:48:45. #7.11#
SON DAKİKA: Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.