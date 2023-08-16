Şarkıcı Sıla'nın annesi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Şarkıcı Sıla'nın annesi hastaneye kaldırıldı

Son Güncelleme: 16.08.2023 09:13

Güçlü sesi ve şarkılarıyla adından söz ettiren Sıla, geçtiğimiz sene babasının vefatıyla yıkılmıştı. Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu'nun da beynine pıhtı attığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Ege konserlerini iptal eden şarkıcı, annesinin yanına gitti.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla adından söz ettiren Sıla, geçtiğimiz sene babasının vefatıyla yıkılmıştı. Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu'nun da beynine pıhtı attığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Ege konserlerini iptal eden şarkıcı, annesini yalnız bırakmadı.

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2. Sayfa'da yer alan habere göre, beynine pıhtı atan Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu, Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan Sıla ise Ege çıkacağı sahneleri iptal ederek annesinin yanına gitti. Instagram hesabından 16,18 ve 19 Ağustos'ta vereceği konserleri iptal ettiğini duyuran Sıla, "Konserlerimiz sağlık sorunları sebebiyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Sıla'nın bir an olsun yalnız bırakmadığı annesinin sağlık durumunun nasıl olduğu ise henüz bilinmiyor.

Başarılı şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu, 28 Kasım 2022'de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetmişti.

Şarkıcı Sıla'nın annesi hastaneye kaldırıldı! Konserlerini iptal ederek yanına koştu
Şarkıcı Sıla'nın annesi hastaneye kaldırıldı! Konserlerini iptal ederek yanına koştu
Şarkıcı Sıla'nın annesi hastaneye kaldırıldı! Konserlerini iptal ederek yanına koştu
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3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Sıla'nın annesi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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