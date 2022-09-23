Geçen yıl evlenen ünlü şarkıcı Tuğba Özerk boşanma kararı aldı

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, 1.5 yıldır beraber olduğu Gökmen Tanaçar ile 30 Haziran 2021'de aile arasında gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Ünlü popçu, "Her şey hayal ettiğim gibi gerçekleşiyor. Allah herkese bu mutluluğu yaşatır inşallah" dedi. Ünlü şarkıcının mutluluğu bir yıl sürdü.

"KİM ÇOCUK İSTEMEZ Kİ?"

Anne olmak çok istediğini belirten 41 yaşındaki şarkıcı, "Gökmen de, ben de çok istiyoruz. Kim çocuk istemez ki" ifadelerini kullandı. Eşinin sözlerini destekleyen Gökmen Tannaçar ise "Tuğba gibi güzel, iyi kalpli bir kız çocuğumun olmasını çok isterim" şeklinde konuşmuştu.

"EVLİLİĞİMİZ SONA ERMİŞTİR"

Bütün bu gelişmelerin ardından Tuğba Özerk, evliliğini bitirme kararı aldı. Özerk, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Mütevazı bir şekilde evimizin içinde sade bir nikahla başlattığımız evliliğimiz yine aynı sadelikle sona ermiştir. Bugün basında yer alan haberler nedeniyle yapmak zorunda kaldığım bu açıklama ile vaktinizi almak istemezdim. Ancak bazen ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor. Bu süreci Avukatım Türker Candan aracılığıyla sorunsuz ve sizleri sahnem, şarkılarım dışında meşgul etmeden geçirmeyi diliyorum."