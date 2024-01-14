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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine Haluk Levent ve Hasan Can Kaya ev alacak - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine Haluk Levent ve Hasan Can Kaya ev alacak

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesi, çadırda yaşamaktadır. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, konser ve gösteri gelirleriyle aileye ev alacaklarını duyurdu. Şehit ailesine Türk bayrakları asıldı.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerin ailesine Haluk Levent ve Hasan Can Kaya ev alacak
14.01.2024 - 00:38,
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı.Ailenin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenildi.Çadıra 10 adet ısıtıcı bırakılırken kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgesine yardımlar yapan Haluk Levent ve Hasan Can Kaya aileye ev alacaklarını duyurdu.

KONSER VE GÖSTERİ GELİRİYLE EV ALACAKLAR

X hesabından şehit ailesinin çadırını paylaşan Haluk Levent, "Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz sayın Ünlüer bizleri aydınlattı.

Ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bugün Bursa konserimin geliri ve Hasan Can Kaya kardeşimin 1 gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda yaşayan şehit ailesine ev alacak

ŞEHİT AİLESİNE ÇADIRINA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, şehit oldu.

Şehit Özdemir'in acı haberi, Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki çadırda yaşayan baba Ali- Ümmihani Özdemir çiftine Dulkadiroğlu kaymakamı Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi.

3 çocuklarından tek oğlu olan bekar Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı.

Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda yaşayan şehit ailesine ev alacak

"KONTEYNERDE ISINAMADIKLARI İÇİN ÇADIRDA KALIYORLAR"

Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, acı habere çok üzüldüklerini belirterek, "Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş.

Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" diye konuştu.

Komşulardan Hatice Gülbuyruk ise konteyneri ısıtamadıkları için ailenin çadırda kaldığını ifade ederek, "Konteynerde soba kuramazlar. Mecbur çadırda kalacaklar başka çareleri yok. Eşyaları konteynere koydular ama ısıtamadıkları için çadırda kalıyorlar. Yani çaresizler" dedi.

Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda yaşayan şehit ailesine ev alacak

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine Haluk Levent ve Hasan Can Kaya ev alacak - Son Dakika


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