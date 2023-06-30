Şekip Taşpınar'ın hastane yatağından son görüntüsü eşi tarafından paylaşıldı - Son Dakika
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Şekip Taşpınar'ın hastane yatağından son görüntüsü eşi tarafından paylaşıldı

30.06.2023 13:04

54 yaşındaki Şekip Taşpınar, sahte alkol nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Eşi Berna Taşpınar, hastane odasında çekilen fotoğrafı paylaşarak sevenlerine güncel durumu hakkında bilgi verdi. Taşpınar'ın zayıflaması ise sevenlerini üzdü.

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar geçtiğimiz günlerde sahte alkol nedeniyle yoğun bakımda uzun süre tedavi görmüştü. Taşpınar'ın hastane yatağından son görüntüsünü eşi yayınladı.

SAHTE İÇKİ ZEHİRLEDİ

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Cevat Akarsu karakterine hayat veren 54 yaşındaki Şekip Taşpınar, 8 Haziran gecesi Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Taşpınar'ın acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Ardından oyuncu yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınarak entübe edildi.

Sahte içkiden zehirlenen Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Şekip Taşpınar'ın son hali üzdü! Tanınmayacak halde

EŞİ SON HALİNİ PAYLAŞTI

Sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilen Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı. Eşi Berna Taşpınar "Biz iyiyiz daha da iyi olacağız. Hala telefondan uzakta hastane odasında sağlığımıza kavuşmak için çabalıyoruz. Sizlerin güzel enerjileri ile çabucak toparlanacağımıza inanıyoruz. Sevgiler."

Sahte içkiden zehirlenen Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Şekip Taşpınar'ın son hali üzdü! Tanınmayacak halde

SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Paylaşıma geçmiş olsun mesajları yağarken Şekip Taşpınar'ın oldukça zayıflaması sevenlerini üzdü.

Sahte içkiden zehirlenen Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Şekip Taşpınar'ın son hali kahretti! Tanınmayacak halde
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Son Dakika Magazin Şekip Taşpınar'ın hastane yatağından son görüntüsü eşi tarafından paylaşıldı - Son Dakika


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