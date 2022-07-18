Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında gündemi sarsan sözler: Tek gecelik ilişkimin ürünü

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu müzisyen Selçuk Ural oldu. Bir gece birlikte olduğu kadından oğlu Hakan Ural'ın meydana geldiğini söyleyen Ural, "Hakan'ın annesi her şeyi hırs için yaptı" dedi.

"BİR GECE BERABER OLDUK VE HAKAN DOĞDU"

Kalaycıoğlu'nun "Hakan Ural hayatına girince sancılı durumlar oldu ve Türkiye'de DNA testi yaptıran ilk insan oldun. Hakan Ural'ı kabul etmeyip test istediğin için pişmanlık yaşadın mı?" sorusu üzerine konuşan Selçuk Ural, "Kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp lunaparklara götürüyordum ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü" dedi.

"HER ŞEYİ HIRS İÇİN YAPTI"

Hakan Ural'ın annesiyle hiç görüşmediğini söyleyen Ural, sözlerine şöyle devam etti: "Hakan'ın en kötü zamanlarında yanında oldum. Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı sonra da 4 ay hapis cezası çıktı. Hakan'ın hapsi çıkınca Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gittim. Hakan'ın hapishanede başına bir iş gelmemesi için yanına almasını rica ettim. Ben o dönem evliydim ama rahmetli kadın bunu hırs için yaptı. Ben hata yapmış olabilirim çünkü gençtim. Hatamı sonrasında fazlasıyla telafi ettim. En zor günlerinde yanındaydım. Hakan bir gün 'üvey babası için rahmetli babamı kaybettim' dediğinde çıktığı kanalı arayarak soy ismimin kaldırılmasını istedim. O dönem bir programa bağlanıp Hakan erkekse benim soyadımı kullanmasın dedim. 19 yaşında baba oldum, hatalarım oldu. Hakan'ın hep yanında oldum, benim evimde kaldı ve ben onu hapisteyken hep ziyaret ettim. Konular kapandıktan sonra Hakan'ın annesi vefat etti. Ben geç uyanan bir insanım. Öğlen kalktığımda annesinin öldüğünü öğrendim. İkindi namazına cenazesi vardı ben gidemediğim için Hakan bana küstü. Ben o cenazeye niye gideyim? Annesiyle konuşmuyoruz zaten."