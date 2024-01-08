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Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı - Son Dakika
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Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı

Türk müziğinin güçlü seslerinden olan Selda Bağcan, konser provasında giydiği kıyafetle dikkat çekti. Usta sanatçının başörtülü hali görenleri şaşırttı. Selda Bağcan ise kombini hakkında ''Konser provası sırasında saçlarım bigudi ile sarılı olduğu için başörtüsü takmıştım. Ne var bu kadar şaşıracak'' diye yanıt verdi.

08.01.2024 - 11:21,  Güncelleme: 11:46
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Konserlerine hız kesmeden devam eden ünlü sanataçı Selda Bağcan, provada giydiği kıyafetle adından söz ettirdi. Başörtüsü takıp sahneye çıkan Selda Bağcan'a yorum yağdı.

PROVADAKİ KIYAFETİ GÜNDEM OLDU

Selda Bağcan, bir konser öncesi provada giydiği kıyafetle sosyal medyanın diline düştü. Provadan videosu ve fotoğrafları paylaşılan usta sanatçının başörtülü hali, sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırttı.

Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması olay oldu

"NE VAR BU KADAR ŞAŞIRACAK"

Usta sanatçının daha önce de bu tarz kombinle provaya çıktığı göze çarptı. Birçok kişi Bağcan'ın sanatsal kimliğini ve özgün tarzını yansıtması nedeniyle kıyafetini beğenirken, kimileri de şaşkınlıklarını dile getirdi. Selda Bağcan takipçisinin yaptığı yoruma "Konser provası sırasında saçlarım bigudi ile sarılı olduğu için başörtüsü takmıştım. Ne var bu kadar şaşıracak" diye yanıt verdi.

Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması olay oldu
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması olay oldu
Selda Bağcan\'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
YORUMLAR (11)
  • Serkan Basar: namus şeref onur başartüyle hallolmuyor Yanıtla 28 36
  • Korul Nuri: Cokmu Yabanci bir ülkeyiz basörtüsüne anlamadimki,Bazi kisim kendini hala Avrupasosyetesi saniyor galiba :) Yanıtla 54 4
  • Serkan Basar: başörtü veya kapanma bazı şeyleri gizlemez esas mesele kalplerin kapalı olması Yanıtla 35 10
  • Korul Nuri: Ne alaka simdi sen neyin önünde gidenisin anlamaya calisiyorum. 13 13
  • Korul Nuri: Evet bende sende Türk kültürü olmayisini görüyorum,Selda hanim bunun abartilacak bir yani olmadigini söylerken,Sen Ahlaki boyutlarini ele almissin, 14 10
  • Serkan Basar: anlayamassın nuri efendi o kapasiteyi sende göremiyorum malesef :) 9 11
  • Ebru IŞIK: ne var bunda şaşırılacak sanatçı diye takamazmı sizden mi izin alacak yabancı ülke olsa bu kadar eleştirilmezdi nineleriniz de bu yoldan gelme Yanıtla 13 1
  • Erhan Kıvanç: Abla solcular yanlış anlar şimdi niye kapandinki . Geri kafalı falan derler aman ha Yanıtla 8 3
  • Serkan Basar: yine anlamadın :) bunuda anlamadı :) Yanıtla 5 5
  • Şbn Şbn: Sen kim Başörtü kimmm Yanıtla 2 3
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Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı

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