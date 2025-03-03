Selena Gomez'in Oscar kıyafeti göz kamaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Selena Gomez'in Oscar kıyafeti göz kamaştırdı

Geniş Video İzle

Ünlü oyuncu Selena Gomez, 79. Oscar Ödülleri töreninde giydiği kıyafetle adeta salondaki herkesi kendine hayran bıraktı. 16 binden fazla cam damlasıyla yapılan görkemli elbisesiyle törene katılan güzel oyuncunun kıyafetinin 12 İtalyan ustanın elinden çıktığı öğrenildi.

03.03.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar ödül töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirildi. Sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien'ın üstlendiği ödül töreninin açılışında, ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande ile İngiliz şarkıcı ve oyuncu Cynthia Erivo sahne aldı.

ELBİSESİYLE TÖRENE DAMGA VURDU

97. Akademi Ödülleri töreninde "En İyi Film" ödülünü "Anora", "En İyi Yönetmen" ödülünü de bu filmin yönetmeni Sean Baker'ın kazandığı törene ünlü oyuncu Selena Gomez elbisesiyle adeta damga vurdu.

12 İTALYAN USTANIN ELİNDEN ÇIKTI

16 binden fazla cam damlasıyla hazırlanan göz alıcı şıklıktaki retro esintili kıyafetiyle Oscar törenine katılan güzel oyuncunun elbisesi için 12 İtalyan ustanın günlerce hazırlık yaptığı öğrenildi.

Selena Gomez'in Oscar kıyafeti göz kamaştırdı

GÖZ KAMAŞTIRICI BİR ELMAS GERDANLIK KULLANDI

Gomez, şeftali tonlarında nude bir ruj ve dalgalı bir bob ile görünümünü tamamladı; ayrıca göz kamaştırıcı bir elmas gerdanlık ve sarkıt küpeler kullandı.

"SOPHIA LOREN'DEN İLHAM ALDIK"

Yıldızın stilisti Erin Walsh, E! News'e ikilinin "film yıldızı büyüsünü" yansıtmak istediğini ve İtalya'nın en ünlü aktrislerinden biri olan Sophia Loren'den ilham aldıklarını söyledi. Stilist, Gomez ve Walsh'un görünümü planlarken Hollywood ikonunun eski terzisine bile danıştıklarını açıkladı.

Selena Gomez\'in Oscar kıyafeti göz kamaştırdı

Kültür Sanat, Selena Gomez, Magazin, İtalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selena Gomez'in Oscar kıyafeti göz kamaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:30:55. #7.12#
SON DAKİKA: Selena Gomez'in Oscar kıyafeti göz kamaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.