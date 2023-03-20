Instagram'da en çok takip edilen kadın oldu! Tamı tamına 400 milyon takipçiye ulaştı - Son Dakika
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Instagram'da en çok takip edilen kadın oldu! Tamı tamına 400 milyon takipçiye ulaştı

20.03.2023 17:16

Amerikalı dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşarak, bu platform üzerinde en fazla takip edilen kadın oldu. Gomez, bu takipçi sayısına ulaşırken, 382 milyon takipçi ile en çok takip edilen kadın olan Kylie Jenner'ın rekorunu elinden aldı.

Ünlü şarkıcının Instagram'da en çok takip edilen kadın olması takipçilerini bir hayli mutlu etti. Twitter'da Gomez'in en çok takip edilen kadın olmasını kutlayan takipçileri, kendisini Instagram'ın kraliçesi ilan etti.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLDU

Instagramda en çok takip edilen Gomez, 562 milyon takipçi ile en çok takip edilen futbolcu Cristiano Ronaldo ve 442 milyon takipçi ile en çok takip edilen ikinci kişi olan Lionel Messi'den sonra en çok takip edilen üçüncü kişi oldu.

Selena Gomez 400 milyon takipçiye ulaşarak, Instagram'da en çok takip edilen kadın oldu

KYLİE JENNER'I GEÇTİ

Selena Gomez'in tahtından ettiği Kylie Jenner ise geçtiğimiz günlerde bu durumu önemsemediğini ancak ünlü şarkıcının hayranları Jenner'ın Gomez'i kıskandığını iddia etti.

Selena Gomez 400 milyon takipçiye ulaşarak, Instagram'da en çok takip edilen kadın oldu
Selena Gomez 400 milyon takipçiye ulaşarak, Instagram'da en çok takip edilen kadın oldu
Selena Gomez 400 milyon takipçiye ulaşarak, Instagram'da en çok takip edilen kadın oldu
YORUMLAR (2)
  • Semih Yetkin: ben takip etmediğime göre sayının ve kimin takip ettiğinin bir önemi yok bana takip isteği gönderse reddederim bunu abartıyorlar ne güzelliği var futbol arena da sinem ökten diye bir hanımefendi var bundan 100 kat güzel Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Instagram'da en çok takip edilen kadın oldu! Tamı tamına 400 milyon takipçiye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Instagram'da en çok takip edilen kadın oldu! Tamı tamına 400 milyon takipçiye ulaştı - Son Dakika
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