Selena'nın Selin'i yıllar sonra Türkiye'ye geldi - Son Dakika
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Selena'nın Selin'i yıllar sonra Türkiye'ye geldi

16.05.2023 14:10

Selena dizisindeki rolünden sonra yurt dışına yerleşen ve yıllardır görüntülenmeyen Cansu Demirci, yıllar sonra ülkeye döndü. Genç oyuncunun değişmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Başrollerini Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Gökhan Keser, Selda Özbek, Zuhal Topal, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Cansu Demirci, Hazal Şenel ve Hakan Altıner'in paylaştığı Selena dizisinin oyuncuları yıllar geçmesi rağmen isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. Diziden sonra yurt dışına yerleşen Cansu Demirci ise son haliyle adından söz ettirdi.

ÜLKEYE DÖNDÜ

2. Sayfa'da yer alan habere göre, dizide oynadığı Selin rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, yıllar önce yurt dışına taşındı. Yurt dışında eğitimini tamamlayan ve Buenos Aires'te yaşayan Demirci, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Yıllardır görüntülenmeyen ve sosyal medya hesabını bulunmayan Cansu Demirci, ülkeye döndü. Genç oyuncunun değişmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Selena dizisinin oyuncusu Cansu Demirci, yıllar sonra Türkiye'ye geldi
Selena dizisinin oyuncusu Cansu Demirci, yıllar sonra Türkiye'ye geldi
Selena dizisinin oyuncusu Cansu Demirci, yıllar sonra Türkiye'ye geldi
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Sinan Çalışkanoğlu, Hakan Altıner, Gökhan Keser, Sinem Kobal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selena'nın Selin'i yıllar sonra Türkiye'ye geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selena'nın Selin'i yıllar sonra Türkiye'ye geldi - Son Dakika
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