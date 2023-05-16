Selena'nın Selin'i yıllar sonra Türkiye'ye geldi

Başrollerini Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Gökhan Keser, Selda Özbek, Zuhal Topal, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Cansu Demirci, Hazal Şenel ve Hakan Altıner'in paylaştığı Selena dizisinin oyuncuları yıllar geçmesi rağmen isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. Diziden sonra yurt dışına yerleşen Cansu Demirci ise son haliyle adından söz ettirdi.

ÜLKEYE DÖNDÜ

2. Sayfa'da yer alan habere göre, dizide oynadığı Selin rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, yıllar önce yurt dışına taşındı. Yurt dışında eğitimini tamamlayan ve Buenos Aires'te yaşayan Demirci, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Yıllardır görüntülenmeyen ve sosyal medya hesabını bulunmayan Cansu Demirci, ülkeye döndü. Genç oyuncunun değişmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.