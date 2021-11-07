Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi

Eşi Gökhan Çıra'dan ayrıldıktan sonra ismi Fenerbahçeli basketbolcu Metecan James Birsen ile birlikte anılan Selin Ciğerci, fiziksel görünümünde değişiklikler yapmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatarak silikonlarını büyüten Ciğerci, göğüs estetiğinin ardından saç rengini de değiştirerek imajını tazeledi.
Selin Ciğerci'nin değişiminin sebebi ise annesi olduğu ortaya çıktı. Ciğerci, sosyal medya hesabından "Saç rengimi beğendiniz mi? Annem çok istedi. 'Sana çok yakışacak, söz veriyorum' dedi. Galiba haklı ama gözüm alışmadı hâlâ" dedi.
Annesini kıramayan Ciğerci, sarı olan saç rengini koyu renge boyattı. Ciğerci, yeni halini Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine 'Nasıl olmuşum' diye sordu.
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