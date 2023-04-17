Senarist yeğeni Emre Duran'ı vahşice katleden sanığa müebbet hapis cezası! - Son Dakika
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Senarist yeğeni Emre Duran'ı vahşice katleden sanığa müebbet hapis cezası!

17.04.2023 15:34
Senarist yeğeni Emre Duran'ı vahşice katleden sanığa müebbet hapis cezası!

Güngören'de senarist Emre Duran'ı öldürdüğü iddiasıyla suçlu bulunan ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan dayı Yaşar Kapcak, Yargıtay tarafından verilen karar sonucu yeniden yargılandı. Yapılan yeniden yargılama sonucunda ise Kapcak, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güngören'de aynı evde yaşadığı senarist yeğeni Emre Duran'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan dayı Yaşar Kapcak'a 25 yıl hapis cezası verilmiş ancak karar Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yeniden yargılanan Yaşar Kapcak, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar Kapcak, maktulün annesi Saime Duran ve babası Şerif Duran ile tarafların avukatları katıldı.

"BEN EVDEN ÇIKTIKTAN SONRA OĞLUMU ÖLDÜRDÜ"

Mahkeme, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamına uyulmasına karar verdi. Söz verilen maktulün ile babası Şerif Duran, sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti. Maktulün annesi Saime Duran ise sanığın olayı planladığını ve indirimden faydalanmamasını gerektiğini belirterek, "Sanık ben evden çıktıktan sonra kapıyı kilitleyerek, oğlumu öldürmüştür. Polis ve çilingir yardımıyla kapı açıldığında oğlum ölmüştü." dedi.

ÇEKİÇLE BAŞINA BİRÇOK KEZ VURULMUŞ

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kapcak'ın, olayın maktulün kendisini darbedip küfür etmesi nedeniyle meydana geldiğine dair savunmasıyla ilgili bir raporun bulunmadığını aktardı. Maktulün kanında alkol ve uyuşturucunun bulunmadığı aktarılan mütalaada, sanığın tam olarak tespit edilemeyen bir saikle olay günü kanepede uyur veya uzanmış vaziyette bulunan maktulü başına çekiçle birden fazla kez vurarak öldürdüğü belirtildi.

Senarist yeğenini öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
Emre Duran

Mütalaada, sanık Kapcak'ın "beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

MÜHEBBET HAPİS CEZASI

Mütalaaya ilişkin söz alan sanık Kapcak, olayın yeğeninin kendisine küfür etmesinden dolayı aniden yaşandığını savunarak, "Benim gözüm dönmüştü, ne yaptığımı bilmiyordum. Olaydan sonra ben de fenalık geçirdim. Biz karşılıklı tartıştık. Bana ve annesine küfür etti. Olay bunun üzerine gerçekleşti. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Beraatimi istiyorum. Pişmanım" dedi. Mahkeme, sanık Yaşar Kapcak'ı maktul Emre Duran'ı uyurken, "beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Güngören'de maktul Emre Duran'ın ailesi ve dayısı Yaşar Kapcak ile aynı evde yaşadıkları anlatılmıştı. İddianamede, 23 Eylül 2020'de maktulün annesinin iş yerinden eve gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine şüphelenerek polisi aradığı, olay yerine intikal eden polis ekiplerinin çilingir marifetiyle kapıyı açtıkları belirtilerek, doğal gazın açık olduğu görülen evde maktul Duran'ın kanlar içinde yerde yattığı ve sanık Kapcak'ın da evde olduğu aktarılmıştı. Otopsi sonucuna göre, maktul Emre Duran'ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü belirtilen iddianamede, sanık Kapcak'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Yargılama aşamasında sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak 25 yıla indirmişti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın "beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini değerlendirerek, dosyanın bozulmasına karar vermişti.

Senarist yeğenini öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
Kaynak: AA
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Son Dakika Magazin Senarist yeğeni Emre Duran'ı vahşice katleden sanığa müebbet hapis cezası! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Senarist yeğeni Emre Duran'ı vahşice katleden sanığa müebbet hapis cezası! - Son Dakika
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