Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı, fiziği hayran bıraktı

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan 50 yaşındaki sunucu ve oyuncu Seray Sever, geçtiğimiz sene ikiz bebeklerini kucağına aldı. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Sever, kasım ayında deniz keyfi yaptı. Ünlü isim, fiziğiyle de adından söz ettirdi.

HAMİLELİK KİLOLARINI VERDİ

Eşi ve ikiz kızları Sofia ile Alya'yla gözlerden uzak bir hayat sürdüren Seray Sever, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak soğuk havanın etkili olduğu kasım ayında denize girdi. Bikiniyle denizde poz vererek takipçilerinin beğenisine sunan Sever "Kasımda deniz keyfi" notunu yazdı. 1 sene önce doğum yapan Sever, düzgün fiziğiyle de göz kamaştırdı.