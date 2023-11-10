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Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı, fiziği hayran bıraktı - Son Dakika

Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı, fiziği hayran bıraktı

Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı, fiziği hayran bıraktı
10.11.2023 15:41  - Güncelleme: 15:45

Geçtiğimiz sene ikiz bebeklerini kucağına alan Seray Sever, kasım ayında Bodrum'da deniz keyfi yaptı. Bikiniyle denize giren 50 yaşındaki Sever, düzgün fiziğiyle de genç kızlara taş çıkarttı.

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan 50 yaşındaki sunucu ve oyuncu Seray Sever, geçtiğimiz sene ikiz bebeklerini kucağına aldı. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Sever, kasım ayında deniz keyfi yaptı. Ünlü isim, fiziğiyle de adından söz ettirdi.

HAMİLELİK KİLOLARINI VERDİ

Eşi ve ikiz kızları Sofia ile Alya'yla gözlerden uzak bir hayat sürdüren Seray Sever, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak soğuk havanın etkili olduğu kasım ayında denize girdi. Bikiniyle denizde poz vererek takipçilerinin beğenisine sunan Sever "Kasımda deniz keyfi" notunu yazdı. 1 sene önce doğum yapan Sever, düzgün fiziğiyle de göz kamaştırdı.

Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı, görenler fiziğine hayran kaldı
Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı, fiziğini görenler hayran kaldı
Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı, fiziğini görenler hayran kaldı
Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı, fiziğini görenler hayran kaldı
Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı, fiziğini görenler hayran kaldı

Seray Sever, Instagram, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı, fiziği hayran bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı, fiziği hayran bıraktı - Son Dakika
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